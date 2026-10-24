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PSG, OL : Luis Enrique tranche sur le report et le Ballon d’Or

Par Wladimir DELCROS - 24 Oct 2026, 17:21
PSG, OL : Luis Enrique tranche sur le report et le Ballon d’Or

Interrogé sur la possibilité de voir la rencontre face à l’OL décalée au lundi, Luis Enrique n’en fait pas une affaire. L’entraîneur du PSG assure que ce changement et sa proximité avec la cérémonie du Ballon d’Or ne modifieraient en rien ses plans.

Luis Enrique prêt à jouer lundi

Luis Enrique ne compte pas alimenter la polémique autour de la programmation du match entre le PSG et l’OL. Invité à réagir à un éventuel report de la rencontre au lundi, le technicien espagnol a affiché une position particulièrement claire en conférence de presse.

« Non, ça ne m’intéresse pas. Si on joue lundi et que c’est mieux pour la situation actuelle, je l’accepte », a répondu l’ancien entraîneur du FC Barcelone, dont les propos ont été relayés sur X.

Le calendrier du week-end est particulier, comme l’a lui-même rappelé Luis Enrique. « Dimanche, c’est un jour spécial par rapport à la situation. Il y a aussi un match de NFL. Je n’ai aucun souci à jouer lundi », a ajouté l’entraîneur parisien. Un discours pragmatique, loin des piques déjà lancées après un précédent report.

Le Ballon d’Or ne change pas les plans du PSG

Ce possible décalage pose pourtant une autre question : celle de la cérémonie du Ballon d’Or. Plusieurs joueurs du PSG peuvent prétendre à la récompense individuelle, mais Luis Enrique refuse d’en faire un élément déterminant au moment d’évoquer la programmation de son équipe.

« On a plusieurs joueurs qui peuvent gagner le Ballon d’Or. On verra bien, mais ça ne change rien à l’équipe », a-t-il tranché. Déjà honoré lors de la cérémonie du Ballon d’Or, l’Espagnol maintient ainsi sa ligne habituelle : le collectif parisien passe avant les distinctions personnelles.

Une adaptation acceptée sans réserve

Luis Enrique ne réclame donc aucun traitement particulier pour permettre à ses joueurs de se rendre à la cérémonie. Si les contraintes du calendrier conduisent le PSG et l’OL à s’affronter le lundi, l’entraîneur parisien s’adaptera sans protester.

Les reports touchent régulièrement la programmation des clubs français, l’OL ayant lui-même déjà été concerné par le déplacement d’une de ses rencontres. Pour Luis Enrique, ni cette éventualité ni les enjeux du Ballon d’Or ne doivent détourner le PSG de sa priorité sportive.

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