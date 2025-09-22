Assez logiquement, Luis Enrique a remporté le trophée Johan Cruyff, récompensant le meilleur entraîneur de la saison.

Ce lundi soir, Luis Enrique a été honoré du trophée Johan Cruyff lors du Ballon d’Or 2025, récompensant le meilleur entraîneur de la saison. À la tête du PSG, il a conduit le club parisien à son tout premier titre en Ligue des champions, tout en remportant la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, échouant uniquement en finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Actuellement à Marseille pour le Classique face à l’OM, l’Espagnol a tout de même enregistré un petit message.

« Je remercie ma famille, c’est un moment spécial pour elle. Je remercie tous les gens du PSG et l’équipe, car ils ont fait une année incroyable. Je remercie aussi le président Nasser Al-Khelaifi, toujours attentif à l’équipe, et Luis Campos. On a connecté dès les premières minutes chez moi. Une petite réflexion : tous les joueurs qui sont là, c’est joli de recevoir un trophée individuel, mais la chose la plus importante c’est d’avoir la reconnaissance des vos supporters et des gens qui aiment le football. »