PSG : Luis Enrique nargue le RC Lens après le report du match

Le match face au RC Lens ayant été reporté, le coach du PSG, Luis Enrique, a accordé deux jours de repos à ses joueurs en cette fin de semaine.

Pour permettre au Paris Saint-Germain de préparer au mieux son quart de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool, la LFP a décidé de reporter le choc de la 29e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG, initialement prévu ce samedi. Une décision qui a suscité une vive polémique, notamment du côté du club artésien, opposé à ce report.

Luis Enrique donne deux jours de repos à ses joueurs

Dans ce contexte, les Parisiens se sont vus offrir deux jours de repos de la part de leur l’entraîneur Luis Enrique. Vainqueurs ce mercredi de Liverpool (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions, les champions d’Europe en titre ne reprendront l’entraînement que samedi avec une séance prévue à 11h.

De leur côté, les joueurs du RC Lens, lourdement battus le week-end dernier lors du derby face au LOSC (3-0), rongent leur frein et ne rejoueront pas avant vendredi prochain (20h45) et la réception de Toulouse, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.