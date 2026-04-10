À LA UNE DU 10 AVR 2026
[11:40]OM : McCourt fait une grosse annonce sur l’arrivée d’un nouvel investisseur
[11:19]OM : les premiers mots de Stéphane Richard, il annonce la date de sa prise de fonctions
[11:07]OM : McCourt annonce l’identité du nouveau président du club et justifie son choix
[10:50]Pronostic AJ Auxerre – FC Nantes : l’IA prédit le résultat de la finale des barrages
[10:30]ASSE : une mauvaise nouvelle tombe pour Montanier avant Dunkerque
[10:02]OM : le groupe d’Habib Beye pour Metz est tombé !
[09:58]Stade Rennais : Haise annonce un coup dur avant Angers et parle de la course à l’Europe
[09:35]PSG : Luis Enrique nargue le RC Lens après le report du match
[09:15]OM – FC Metz : le onze d’Habib Beye a fuité !
[08:50]FC Nantes : Waldemar Kita a remis au pot, la somme est colossale ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Luis Enrique nargue le RC Lens après le report du match

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 09:35
💬 Commenter
Luis Enrique

Le match face au RC Lens ayant été reporté, le coach du PSG, Luis Enrique, a accordé deux jours de repos à ses joueurs en cette fin de semaine.

Pour permettre au Paris Saint-Germain de préparer au mieux son quart de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool, la LFP a décidé de reporter le choc de la 29e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG, initialement prévu ce samedi. Une décision qui a suscité une vive polémique, notamment du côté du club artésien, opposé à ce report.

Luis Enrique donne deux jours de repos à ses joueurs

Dans ce contexte, les Parisiens se sont vus offrir deux jours de repos de la part de leur l’entraîneur Luis Enrique. Vainqueurs ce mercredi de Liverpool (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions, les champions d’Europe en titre ne reprendront l’entraînement que samedi avec une séance prévue à 11h.

De leur côté, les joueurs du RC Lens, lourdement battus le week-end dernier lors du derby face au LOSC (3-0), rongent leur frein et ne rejoueront pas avant vendredi prochain (20h45) et la réception de Toulouse, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

PSGRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, RC Lens