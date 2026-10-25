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FC Barcelone : le verdict de Simeone est tombé pour Julián Álvarez !

Par Louis Chrestian - 25 Oct 2026, 12:05
FC Barcelone : le verdict de Simeone est tombé pour Julián Álvarez !

Diego Simeone a accepté les excuses de Julián Álvarez après les déclarations de l’attaquant argentin sur son avenir et le FC Barcelone. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid entend désormais refermer ce dossier sensible et replacer son joueur au centre du projet.

Simeone apprécie les excuses de Julián Álvarez

Le calme revient entre Diego Simeone et Julián Álvarez. Après avoir évoqué son avenir et un éventuel intérêt pour le FC Barcelone, l’attaquant argentin avait reconnu qu’il pouvait comprendre la colère des supporters de l’Atlético de Madrid. Une prise de parole suivie d’excuses particulièrement appréciées par son entraîneur.

« J’ai beaucoup de respect pour les personnes qui présentent leurs excuses, parce que demander pardon n’est pas facile. Je suis heureux pour Julián. Il se sentira beaucoup plus en paix maintenant. Lorsqu’il dit quelque chose comme ça, c’est parce qu’il le pense sincèrement », a déclaré le technicien des Colchoneros, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Simeone n’a donc pas souhaité alimenter davantage la polémique. Au contraire, l’entraîneur madrilène salue le courage de son joueur et lui ouvre clairement la porte pour tourner la page.

Le Barça reste au cœur des débats

Les déclarations de Julián Álvarez avaient forcément provoqué des remous à Madrid. L’Argentin s’est retrouvé au cœur d’un épisode tendu avec l’Atlético autour du Barça, alors que son nom accompagne depuis plusieurs mois l’actualité du club catalan.

À la veille du Clásico, le FC Barcelone fait également parler de lui pour sa formation. Une étude du CIES relayée par Foot Mercato place la Fabrica devant la Masia sur le nombre de joueurs évoluant dans le Big 5 européen.

Dans le dossier Álvarez, aucune avancée concrète n’est toutefois évoquée. L’Atlético conserve la main et Simeone préfère rappeler publiquement la place majeure occupée par l’ancien attaquant de Manchester City dans ses plans.

« Nous avons besoin de lui »

Le message envoyé par l’entraîneur argentin est limpide. « Nous avons besoin de lui. Si le club veut atteindre les sommets dont rêvent les supporters, nous avons besoin que Julián soit à son meilleur niveau », a-t-il insisté.

Au-delà du pardon accordé, Simeone cherche ainsi à remobiliser son attaquant. L’Atlético n’a aucun intérêt à laisser s’installer un malaise autour d’un élément jugé indispensable à ses ambitions. La relation entre les deux hommes paraît repartir sur des bases plus sereines, même si le dossier reste bloqué entre Barcelone et Madrid.

L’Atlético veut refermer le dossier

La sortie de Simeone traduit surtout une volonté de réconciliation. Le technicien ne nie pas la portée des propos tenus par son joueur, mais considère que ses excuses doivent permettre d’avancer. À Julián Álvarez, désormais, de répondre sur le terrain.

L’Argentin reste placé au cœur du projet des Colchoneros. Malgré les tensions suscitées par ses déclarations, son entraîneur compte sur lui pour accompagner les ambitions du club madrilène et retrouver son meilleur niveau.

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