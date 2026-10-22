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FRANCE

FC Barcelone : un rival change de cible, le boulevard se dessine

Par Wladimir DELCROS - 22 Oct 2026, 09:07
FC Barcelone : un rival change de cible, le boulevard se dessine

Le FC Barcelone pourrait voir un concurrent sérieux se retirer du dossier Julian Alvarez. Arsenal aurait désormais placé un autre avant-centre en tête de sa liste pour le mercato hivernal, ce qui relance les espoirs catalans.

Arsenal se détourne de Julian Alvarez

Plus d’un mois après les dernières turbulences autour de Julian Alvarez, le dossier connaît un nouveau revirement favorable au Barça. Selon les informations relayées par Onze Mondial, Arsenal aurait décidé d’explorer une autre piste offensive en vue du prochain marché des transferts.

Les Gunners suivraient désormais Nicolo Tresoldi, attaquant de 22 ans qui réalise un début de saison remarqué avec le Club Bruges. L’international Espoirs allemand a notamment inscrit quatre buts en deux rencontres de Ligue des champions. Une efficacité qui aurait tapé dans l’œil des recruteurs londoniens.

On vous en parlait, le Barça n’a pas lâché l’affaire

On vous en parlait dès le 20 septembre : le Barça restait à l’affût dans ce dossier malgré l’échec du dernier mercato et la concurrence d’Arsenal. Julian Alvarez n’avait finalement pas quitté l’Atlético Madrid, en dépit des tensions apparues avec sa direction.

La situation de l’Argentin chez les Colchoneros resterait fragile. En manque de confiance et d’envie depuis le début de la saison, il pourrait de nouveau chercher à provoquer son départ cet hiver. Le possible retrait d’Arsenal laisserait alors davantage de latitude au FC Barcelone pour revenir à la charge auprès de son rival madrilène.

Une ouverture à confirmer pour le Barça

Cette évolution reste néanmoins à prendre avec précaution. L’intérêt d’Arsenal pour Tresoldi ne signifie pas encore que le club anglais a définitivement abandonné Julian Alvarez. Les Londoniens cherchent toujours à renforcer un secteur offensif où Viktor Gyökeres, recruté à prix d’or l’été dernier, n’aurait pas totalement convaincu Mikel Arteta.

Le Barça doit également composer avec l’arrivée réussie de Gabriel Jesus, recruté dans les dernières heures du mercato après l’échec Alvarez. Le Brésilien a rapidement répondu sur le terrain, mais cela n’empêcherait pas les dirigeants catalans de conserver un œil sur le champion du monde argentin. Pour l’heure, aucune offre n’est annoncée, mais la concurrence pourrait sérieusement s’éclaircir.

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