OM : McCourt affole l’immobilier avec une vente à 125 M$ !

Frank McCourt a décidé de se séparer de sa spectaculaire propriété située à Boca Raton, en Floride. Le propriétaire de l’OM en réclame 125 millions de dollars, soit largement plus que le record immobilier établi dans la ville.

Une villa achetée inachevée en 2024

Frank McCourt fait de nouveau parler de lui loin de Marseille. Selon les informations relayées par BeFootball, l’homme d’affaires américain vient de mettre en vente sa villa de Boca Raton pour la somme de 125 millions de dollars.

Le propriétaire de l’OM avait acheté cette demeure encore inachevée en 2024, avant de faire terminer les travaux. Ce projet immobilier particulièrement ambitieux n’aura finalement pas convaincu sa famille de s’y installer durablement.

Les McCourt préféreraient en effet vivre dans leur centre équestre situé à Wellington, également en Floride et à proximité de Boca Raton. Une décision familiale qui explique la remise sur le marché rapide de la propriété, seulement deux ans après son acquisition.

Des équipements à la mesure du prix demandé

La demeure disposerait d’une superficie annoncée de 18 000 m² et comprendrait sept chambres. Elle possède également une piscine en mosaïque longue de 24 mètres ainsi qu’un dock pouvant accueillir un yacht d’environ 30 mètres.

Frank McCourt met en vente sa propriété de Boca Raton pour 125 millions de dollars. La villa comprend notamment sept chambres, une piscine de 24 mètres et un dock pour yacht. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2114301327928922531

Autant de prestations qui placent logiquement ce bien sur le segment le plus exclusif du marché immobilier floridien. Le prix réclamé reste néanmoins particulièrement élevé, y compris pour une propriété de ce standing située au bord de l’eau.

Le record de Boca Raton largement menacé

Si la villa trouve preneur au tarif affiché, Frank McCourt pourrait surtout faire tomber un record local. La transaction immobilière la plus importante réalisée jusqu’à présent à Boca Raton s’élèverait à 75 millions de dollars.

La différence atteint donc 50 millions de dollars entre ce précédent sommet et le prix fixé pour la maison du patron marseillais. Reste désormais à savoir si un acquéreur acceptera de répondre à cette exigence ou si le propriétaire devra revoir ses prétentions.

McCourt toujours très discret à Marseille

Cette opération relève de la vie privée et des investissements personnels de l’Américain, sans lien direct avec les finances de l’OM. Elle ne manquera toutefois pas d’être commentée à Marseille, où la fortune et les choix du propriétaire font régulièrement l’objet de discussions.

Frank McCourt, qui s’était déjà offert une propriété à un prix impressionnant, reste pour sa part discret sur ce dossier. La vente éventuelle à 125 millions de dollars constituerait une nouvelle opération immobilière majeure pour l’homme d’affaires américain.