La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après la défaite encaissée face au PSG mardi en Ligue des Champions, le FC Barcelone songe sérieusement à retoquer sa défense au mercato.

La défaite face au PSG en Ligue des champions pourrait avoir des conséquences sur les plans du FC Barcelone. Selon Fichajes, Hansi Flick souhaiterait renforcer sa défense dès le prochain mercato hivernal après avoir constaté certaines fragilités lors de la rencontre de mardi. Un nom aurait déjà émergé dans les discussions : celui de Lisandro Martinez, le défenseur central de Manchester United.

La défaite face au PSG pousse Flick à se renforcer

Le revers concédé contre le PSG aurait mis en lumière les limites défensives du FC Barcelone. La charnière composée de Gerard Martín et Pau Cubarsí aurait notamment suscité des interrogations chez Hansi Flick, qui souhaiterait disposer de davantage de garanties dans l’axe de sa défense. Face aux exigences du très haut niveau européen, l’entraîneur allemand chercherait ainsi à renforcer ses options et à apporter davantage de solidité à son arrière-garde. Le mercato hivernal pourrait lui offrir l’occasion d’ajuster son effectif, alors que les ambitions barcelonaises restent élevées sur la scène européenne.

Lisandro Martinez en tête de liste ?

La défaite contre le PSG aurait donc servi de signal d’alerte. Si les difficultés observées lors de cette rencontre ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en question les défenseurs présents dans l’effectif, elles pourraient inciter les dirigeants à étudier de nouvelles possibilités sur le marché. D’après Fichajes, Lisandro Martinez figurerait parmi les profils envisagés pour répondre aux besoins du FC Barcelone.

Le défenseur central argentin évolue actuellement à Manchester United et pourrait représenter une option pour renforcer l’axe de la défense catalane. Cette échéance pourrait entrer en ligne de compte dans les discussions si le FC Barcelone décidait de passer concrètement à l’action. De son côté, le défenseur de 28 ans ne serait pas opposé à une arrivée en Catalogne. Il est estimé à 45 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt mais sa valeur ne sera pas la même à six mois à la fin de son contrat.