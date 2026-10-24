FC Barcelone : Flick annonce un coup dur avant le Real Madrid et répond à Mourinho

À la veille du Clasico face au Real Madrid, Hansi Flick a confirmé une mauvaise nouvelle pour le Barça et répondu aux déclarations de José Mourinho sur l’arbitrage.

Après José Mourinho du côté du Real Madrid, c’est au tour de Hansi Flick de se présenter ce samedi en conférence de presse, à la veille du premier Clasico de la saison entre le FC Barcelone et les Merengue, prévu ce dimanche (21h) au Camp Nou.

Flick confirme le forfait de Koundé pour le Clasico

L’entraîneur allemand a notamment confirmé une mauvaise nouvelle pour les Blaugrana : Jules Koundé, touché à la cheville gauche, ne sera pas de la partie. « Jules Koundé ne sera pas là demain (dimanche). Nous ne voulons pas prendre de risque avec lui », a annoncé Hansi Flick. Un coup dur pour le Barça, qui devra se passer de son défenseur international français pour ce choc au sommet du football espagnol.

Flick répond à Mourinho sur la polémique de l’arbitrage

Mais Hansi Flick ne s’est pas seulement exprimé sur le forfait de Jules Koundé. Le technicien barcelonais a également été invité à réagir aux déclarations de José Mourinho, qui avait soulevé quelques interrogations sur l’arbitrage du Clasico quelques heures plus tôt. Contrairement à son homologue madrilène, l’entraîneur du Barça a préféré calmer le jeu. « Cela n’aura pas d’impact. J’ai confiance aux arbitres. Nous voyons que l’arbitrage est de haut niveau », a-t-il assuré. Une réponse claire d’Hansi Flick, qui refuse d’alimenter la polémique à quelques heures d’une rencontre particulièrement attendue.

Flick dévoile son plan pour arrêter Mbappé

Enfin, Hansi Flick a été interrogé sur la manière dont le FC Barcelone comptait neutraliser Kylian Mbappé, l’une des principales menaces offensives du Real Madrid. Et l’entraîneur allemand a livré quelques indications sur son approche tactique. « L’important est de bien se positionner avec et sans ballon. Pression sur le joueur qui a le ballon, une défense avancée. Je pense que Cubarsí et Gerard jouent très bien. Ce qu’ils font est incroyable, ils communiquent, ils jouent, ils progressent ensemble », a-t-il expliqué. Malgré l’absence de Jules Koundé, Flick entend donc conserver ses principes de jeu, notamment son pressing et sa défense haute, pour tenter de contenir l’international français. Un choix audacieux face à la vitesse de Kylian Mbappé, qui pourrait profiter des espaces laissés dans le dos de la défense barcelonaise.