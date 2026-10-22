FC Barcelone, Real Madrid : Le verdict tombe chez les ailiers U22

Lamine Yamal et Désiré Doué dominent le classement des meilleurs ailiers droits de moins de 22 ans en ce début de saison. Derrière eux, le Real Madrid place deux éléments parmi les jeunes les plus performants du moment, dont sa recrue à 140 M€.

Yamal et Doué gardent une longueur d’avance

Les jeunes talents confirment leur prise de pouvoir sur les côtés. Dans son classement publié ce jeudi, Data’Scout place Lamine Yamal et Désiré Doué devant la concurrence au poste d’ailier droit chez les U22. Les deux internationaux sont présentés comme les « golden boys » de cette catégorie.

Derrière le joueur du FC Barcelone et le Parisien, Arda Güler se distingue par son excellent début de saison. Le milieu offensif turc, capable d’évoluer sur le côté droit, confirme ainsi son importance grandissante dans l’animation du Real Madrid.

Derrière Désiré Doué et Lamine Yamal, Arda Güler réalise un très bon début de saison tandis que Diomande justifie déjà l’investissement consenti par le Real Madrid. — @DataScout_ https://twitter.com/DataScout_/status/2113217235862917434

Diomande répond déjà aux 140 M€ du Real Madrid

Autre élément madrilène cité : Yan Diomande. Recruté pour 140 M€, l’ailier ivoirien montre déjà pourquoi la Maison Blanche a engagé une telle somme sur lui. Sa présence aussi haut dans cette hiérarchie accompagne donc la réussite de Güler, même si Yamal et Doué conservent pour l’heure l’avantage.

Le cas de Savinho est plus nuancé. Le Brésilien reste dans la continuité de ce qu’il produisait à Manchester City, avec une forte activité dans le dribble. Son influence diminue toutefois à l’approche de la surface adverse, où sa production demeure insuffisante au regard de ses qualités d’élimination.

Franco Mastantuono a, de son côté, bien rebondi à la Fiorentina malgré les difficultés collectives du club italien. En Serie A, Assane Diao poursuit également sa progression et s’affirme désormais comme l’un des ailiers les plus performants du championnat.

Ethan Mbappé s’épanouit sur un côté

Plusieurs profils moins exposés complètent cette sélection. Ethan Mbappé s’épanouit dans un rôle d’ailier, alors que Yassine porte Strasbourg grâce à son début de saison. Carlos Forbs profite pour sa part de sa vitesse afin de faire des différences en Belgique et sur la scène européenne.

Cameron Congreve s’est également glissé dans le classement. Sans être présenté comme un joueur du calibre des premières places, le Gallois pourrait intéresser des clubs intermédiaires grâce à sa faible valeur marchande. William Gomes capitalise enfin sur la domination du FC Porto pour soigner ses statistiques.

Une hiérarchie encore appelée à évoluer

Ce classement récompense avant tout la dynamique observée depuis le coup d’envoi de la saison. Il mêle donc des stars déjà installées et des éléments prometteurs profitant d’un contexte favorable. À l’image des révélations du début de saison en Premier League, certains devront encore confirmer sur la durée.

Yamal et Doué disposent d’une avance symbolique, mais la présence de Güler et Diomande souligne la richesse offensive du Real Madrid. Le duel à distance entre les deux géants espagnols se joue aussi sur le terrain de la jeunesse.