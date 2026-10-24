FC Barcelone, Real Madrid : Rodri prévient les Merengue avant le Clásico !

À la veille du premier Clásico de la saison, Rodri s’attend à une réaction appuyée du Real Madrid. Le Ballon d’Or espagnol estime que les résultats récents face au FC Barcelone vont décupler la motivation des hommes de José Mourinho.

Rodri attend un Real revanchard

Le Real Madrid aura une raison supplémentaire de sortir les crocs dimanche au Spotify Camp Nou. Interrogé par DAZN à la veille du Clásico, Rodri a insisté sur le bilan récent des Merengue face au FC Barcelone. Une série qui pourrait peser dans l’approche de cette rencontre déjà capitale en Liga.

« Le Real Madrid n’a remporté que deux des sept derniers Clásicos, ils auront donc soif de revanche. On s’attend à ce que le Real Madrid donne tout », a confié le milieu de terrain espagnol, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Plus qu’un pronostic, il s’agit donc d’un avertissement. Rodri ne s’attend pas à voir les Madrilènes arriver diminués par leurs précédents revers, mais plutôt déterminés à rééquilibrer les débats. La dynamique actuelle du Real, qui reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, vient renforcer cette prudence.

Six points d’écart avant le choc

On vous en parlait dans notre présentation du Clásico entre le Barça et le Real Madrid : cette première confrontation de la saison peut déjà peser lourd au classement. La sortie de Rodri apporte désormais un éclairage supplémentaire sur l’état d’esprit attendu côté madrilène.

Le FC Barcelone se présente en leader avec un sans-faute impressionnant : neuf victoires en neuf journées. Les hommes d’Hansi Flick possèdent six longueurs d’avance sur leur grand rival et pourraient donc porter cet écart à neuf points en cas de nouveau succès. À l’inverse, une victoire du Real relancerait totalement la course au titre en ramenant les Merengue à trois unités.

Koundé forfait côté catalan

Le Barça devra toutefois aborder ce rendez-vous sans Jules Koundé. Le forfait du défenseur français a été annoncé ce samedi, à un peu plus de vingt-quatre heures du coup d’envoi. Hansi Flick devrait ainsi conserver une organisation défensive déjà utilisée récemment.

Jules Koundé est forfait pour le Clásico. Le Barça devrait aligner la même défense que lors du précédent Clásico. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2113930493833994276

Cette absence ajoute une inconnue à une affiche dans laquelle les Catalans partiront avec l’avantage du classement et du terrain. Rodri l’a néanmoins rappelé : le bilan des derniers duels ne garantit rien au Barça face à un Real Madrid lancé dans une série de quatre succès.