Pronostic FC Barcelone – Real Madrid (25/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 10e journée de Liga entre le Barça et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Place au premier Clasico de la saison ! Le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent ce dimanche (21h) au Camp Nou, à l’occasion du choc de la 10e journée de Liga. Un Clasico qui s’annonce déjà décisif dans la course au titre, puisque les Blaugrana, solides leaders du championnat, pourraient prendre neuf points d’avance sur les Merengue, troisièmes au classement, en cas de victoire dimanche soir.

Liga – FC Barcelone vs Real Madrid

Dimanche 25 octobre 2026 · 21h · Camp Nou

FC Barcelone : poursuivre son sans-faute et assommer la course au titre

Le FC Barcelone réalise un début de saison 2026-2027 tout simplement exceptionnel en championnat. Double champion d’Espagne en titre, le club catalan semble bien parti pour conserver sa couronne, avec neuf victoires en autant de journées de Liga. Un parcours parfait qui permet aux hommes d’Hansi Flick d’occuper seuls la première place du classement avec 27 points, soit six longueurs d’avance sur leur éternel rival madrilène.

Mais au-delà des résultats, c’est surtout la manière qui impressionne. Avec déjà 39 buts inscrits en neuf rencontres, soit une moyenne supérieure à quatre réalisations par match, les Blaugrana possèdent de très loin la meilleure attaque du championnat. Une efficacité offensive redoutable qui leur permet régulièrement de faire la différence face à leurs adversaires, à l’image de leur large victoire sur la pelouse du Betis Séville (2-5) lors de la précédente journée.

Le Barça peut notamment s’appuyer sur plusieurs individualités particulièrement performantes. Lamine Yamal continue de s’affirmer comme l’un des joueurs les plus décisifs du football européen, tandis que Raphinha réalise également un début de saison remarquable. Avec Pedri à la création et plusieurs éléments capables de se projeter rapidement vers l’avant, les Catalans possèdent une multitude de solutions pour déséquilibrer les défenses adverses.

La réception du Real Madrid représente toutefois un véritable test pour les hommes d’Hansi Flick. Car si Barcelone reste intraitable en championnat, le club catalan vient de connaître son premier revers de la saison toutes compétitions confondues. Mardi, les Blaugrana ont été battus sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2), lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une défaite qui a notamment mis en évidence certaines fragilités défensives face à une équipe capable d’exploiter les espaces.

Les Barcelonais devront également composer avec plusieurs absences importantes. Jules Koundé, Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen et Roony Bardghji sont notamment annoncés indisponibles. Des forfaits qui pourraient obliger Hansi Flick à revoir son organisation, particulièrement sur le plan défensif, face à une formation madrilène qui possède de sérieux arguments offensifs.

Malgré ces interrogations, le FC Barcelone pourra compter sur un atout majeur : son impressionnante solidité à domicile en championnat. Les Blaugrana restent sur 23 victoires consécutives en Liga devant leur public, une série qui témoigne de leur domination au Camp Nou. Face à leur plus grand rival, ils auront donc l’occasion de poursuivre leur sans-faute et de prendre une avance déjà considérable dans la course au titre.

Une dixième victoire consécutive en Liga permettrait en effet aux hommes d’Hansi Flick de reléguer le Real Madrid à neuf points après seulement dix journées. Un écart qui pourrait déjà peser lourd dans la lutte pour le championnat, même si la saison est encore longue.

Real Madrid : relancer la course au titre et confirmer son retour en forme

De son côté, le Real Madrid aborde ce premier Clasico de la saison avec une pression importante sur les épaules. Troisièmes de Liga après neuf journées, les Merengue comptent déjà six points de retard sur le FC Barcelone. Un écart conséquent pour une formation qui ambitionne de reconquérir le titre de champion d’Espagne et qui ne peut pas se permettre de laisser son rival prendre davantage d’avance.

Les hommes de José Mourinho ont pourtant réalisé un début de saison plutôt satisfaisant sur le plan comptable, avec sept victoires en neuf rencontres de championnat. Mais leurs deux défaites à l’extérieur, sur les pelouses du Betis Séville (1-0), puis de l’Atlético Madrid (2-1), leur ont coûté cher. Deux revers qui expliquent en grande partie leur retard sur un Barça toujours invaincu.

Depuis le retour de la trêve internationale, le Real Madrid semble néanmoins avoir retrouvé une dynamique beaucoup plus positive. Les Madrilènes restent sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues et affichent une efficacité offensive particulièrement encourageante. Après avoir battu Villarreal (1-0), les Merengue ont notamment dominé l’AS Rome (4-3), le FC Séville (4-1), puis le RB Leipzig (4-1) mercredi en Ligue des Champions.

Une série qui témoigne de la montée en puissance des joueurs de José Mourinho, désormais beaucoup plus tranchants dans les derniers mètres. Le Real Madrid peut notamment s’appuyer sur Kylian Mbappé, qui reste l’une de ses principales armes offensives. Grâce à sa vitesse, sa qualité de finition et sa capacité à attaquer les espaces, l’international français pourrait poser de sérieux problèmes à une défense barcelonaise qui vient d’encaisser quatre buts contre le PSG.

Mais l’une des grandes satisfactions madrilènes de ces dernières semaines se nomme Yan Diomandé. Le jeune ailier ivoirien réalise des performances remarquées depuis la trêve internationale, avec trois buts et trois passes décisives. Une montée en puissance bienvenue pour José Mourinho, qui doit composer avec l’absence de Vinicius Junior, suspendu pour quatre rencontres après son expulsion contre Villarreal.

Le technicien portugais devra également se passer de plusieurs éléments défensifs, notamment Ferland Mendy et Raúl Asencio. Des absences qui pourraient compliquer la tâche du Real Madrid face à la meilleure attaque du championnat. Les Merengue devront notamment se montrer particulièrement vigilants dans la gestion des espaces pour éviter de subir les accélérations de Lamine Yamal et de ses partenaires.

Enfin, les Madrilènes devront surmonter leurs difficultés récentes à l’extérieur. Battus lors de deux de leurs quatre déplacements en Liga cette saison, ils n’ont plus remporté de Clasico au Camp Nou depuis octobre 2023. Une statistique peu rassurante avant d’affronter un Barça qui semble quasiment intouchable à domicile.

Pour autant, le Real Madrid possède les qualités nécessaires pour réaliser une performance de choix. En cas de victoire, les hommes de José Mourinho reviendraient à seulement trois points du leader et relanceraient totalement la course au titre. À l’inverse, une nouvelle défaite les placerait dans une situation déjà très délicate après dix journées.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre le FC Barcelone et le Real Madrid ont très largement tourné à l’avantage des Catalans. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole à l’été 2024, les Blaugrana ont remporté six des sept Clasicos disputés toutes compétitions confondues. Une domination qui témoigne des difficultés rencontrées par les Merengue face à leur éternel rival.

La saison dernière, les deux formations s’étaient notamment partagé les victoires en championnat. Le Real Madrid s’était d’abord imposé au Santiago-Bernabéu (2-1) en octobre 2025, avant de s’incliner au Camp Nou (2-0) en mai dernier. Un succès qui avait permis au Barça de décrocher son 29e titre de champion d’Espagne.

Les précédentes confrontations avaient également donné lieu à plusieurs rencontres spectaculaires. En mai 2025, les Barcelonais s’étaient notamment imposés au terme d’un Clasico particulièrement animé (4-3), quelques mois après avoir infligé une lourde défaite aux Madrilènes au Bernabéu (0-4).

Cette domination récente pourrait donner un avantage psychologique aux joueurs d’Hansi Flick, qui semblent avoir trouvé les solutions pour mettre régulièrement en difficulté le Real Madrid. Les Merengue tenteront néanmoins de mettre fin à cette mauvaise série et de prouver qu’ils peuvent rivaliser avec les Catalans dans la course au titre.

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Adeyemi – Raphinha.

Absents : Olmo, Koundé, E. Garcia, Christensen, Bardghji (blessés).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler, Tchouameni – Endrick, Bellingham, Diomande – Mbappé.

Absents : Mendy, Asencio, Mendy (blessés, reprise), Vinicius (suspendu).

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (FC Barcelone) : L’international espagnol réalise un début de saison exceptionnel et s’affirme comme l’un des principaux atouts offensifs du Barça. Auteur de huit buts et six passes décisives en neuf journées de Liga, le jeune ailier continue d’impressionner par sa qualité technique, sa créativité et sa capacité à éliminer ses adversaires. Encore buteur lors de la dernière journée face au Betis Séville (5-2), Yamal aura une nouvelle occasion de briller dans un rendez-vous majeur. Face à une défense madrilène qui a parfois montré des signes de fragilité à l’extérieur, ses accélérations et sa faculté à faire la différence dans les un-contre-un pourraient s’avérer déterminantes.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : L’international français sera l’une des principales armes offensives des Merengue pour ce premier Clasico de la saison. Auteur de neuf buts en Liga, dont un doublé contre le FC Séville (4-1) lors de la précédente journée, l’ancien Parisien affiche une efficacité remarquable depuis le début de l’exercice. Habitué à briller face au FC Barcelone, contre lequel il a déjà inscrit 12 buts en dix rencontres, Mbappé pourrait profiter des absences de plusieurs défenseurs catalans pour faire parler sa vitesse et son sens du but. En l’absence de Vinicius Junior, suspendu, son influence offensive sera d’autant plus importante.

Notre pronostic pour FC Barcelone – Real Madrid

Ce premier Clasico de la saison s’annonce particulièrement spectaculaire entre deux formations qui affichent une efficacité offensive impressionnante depuis le début de l’exercice. Si le FC Barcelone possède une avance confortable de six points sur son éternel rival, le Real Madrid semble avoir retrouvé de la confiance ces dernières semaines. Une opposition entre deux équipes en forme qui pourrait déjà avoir des conséquences importantes dans la course au titre.

Les Blaugrana abordent néanmoins cette rencontre avec plusieurs arguments en leur faveur. Vainqueurs de leurs neuf premiers matchs de championnat, les hommes d’Hansi Flick réalisent un parcours parfait en Liga et possèdent la meilleure attaque du championnat, avec 39 buts inscrits. Leur impressionnante série de 23 victoires consécutives à domicile en championnat témoigne également de leur capacité à faire la différence devant leur public.

Mais les Catalans devront se méfier d’un Real Madrid en pleine progression. Depuis le retour de la trêve internationale, les hommes de José Mourinho ont remporté leurs quatre rencontres toutes compétitions confondues, affichant notamment une efficacité offensive retrouvée. Avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Yan Diomandé, les Madrilènes possèdent suffisamment de qualités individuelles pour mettre en difficulté la défense barcelonaise.

Les absences pourraient également jouer un rôle déterminant dans cette confrontation. Privé de Jules Koundé, Eric Garcia et Andreas Christensen, le Barça devra composer avec une arrière-garde remaniée. Des difficultés défensives déjà mises en évidence mardi lors de la défaite contre le Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des Champions. De son côté, le Real Madrid devra notamment se passer de Vinicius Junior, suspendu, mais pourra compter sur la montée en puissance de Yan Diomandé pour compenser son absence.

Enfin, les dernières confrontations entre les deux équipes plaident largement en faveur du FC Barcelone. Vainqueurs de six des sept derniers Clasicos, les Catalans semblent avoir pris un véritable ascendant psychologique sur leur rival. Mais dans une rencontre aussi importante, les Madrilènes devraient tout faire pour éviter une défaite qui les reléguerait déjà à neuf points du leader.

Les cotes de FC Barcelone – Real Madrid

Pari Cote Victoire du FC Barcelone 1,58 Match nul 5,90 Victoire du Real Madrid 4,00

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, cotée à 1,58.

Nous misons sur une victoire du FC Barcelone devant son public. Malgré sa récente défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le club catalan semble disposer de davantage de garanties que son adversaire du week-end, notamment sur le plan offensif. Avec neuf victoires en autant de journées de Liga et une moyenne supérieure à quatre buts inscrits par rencontre, les hommes d’Hansi Flick devraient se procurer de nombreuses occasions face à une défense madrilène qui peine parfois à se montrer solide à l’extérieur.

Le Real Madrid possède néanmoins suffisamment de qualités pour répondre aux offensives barcelonaises. En pleine confiance après ses quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Merengue pourraient notamment exploiter les espaces laissés par la défense haute du Barça. La vitesse de Kylian Mbappé et la forme actuelle de Yan Diomandé pourraient ainsi permettre aux hommes de José Mourinho de trouver le chemin des filets.

Mais l’avantage du terrain et l’efficacité offensive des Catalans pourraient finalement faire la différence. Portés par Lamine Yamal et Raphinha, les Blaugrana devraient chercher à imposer leur rythme dès les premières minutes pour prendre rapidement l’ascendant sur leur adversaire.

Nous imaginons donc un Clasico particulièrement animé, avec des occasions de part et d’autre, au cours duquel les deux formations pourraient marquer à plusieurs reprises. Mais la dynamique exceptionnelle du FC Barcelone en championnat et sa domination récente dans les confrontations directes nous poussent à privilégier un succès catalan, qui lui permettrait de prendre neuf points d’avance sur le Real Madrid.

Notre score : FC Barcelone 3-2 Real Madrid.