Voici l’analyse complète du match de la 14e journée de Liga entre le Real Madrid et Alavés, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Real Madrid accueille ce samedi (21h) Alavés, pour le compte de la 14e journée de Liga. Sur une exceptionnelle série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Merengue tenteront de signer la passe de onze pour rester au contact du FC Barcelone, leader du championnat avec trois points d’avance sur le club madrilène.

Liga – Real Madrid vs Alavés

Samedi 28 novembre 2026 · 21h · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : une dynamique exceptionnelle à entretenir

Après avoir connu quelques difficultés en début de saison, le Real Madrid semble désormais avoir trouvé la bonne carburation sous les ordres de José Mourinho. Le club madrilène a remporté 11 de ses 13 premières rencontres de championnat et occupe la deuxième place de Liga avec 33 points au compteur.

Malgré ce rythme particulièrement soutenu, les Merengue accusent toujours trois longueurs de retard sur le FC Barcelone. La régularité affichée par leur rival catalan ne leur laisse que très peu de marge de manœuvre dans la course au titre.

Les Madrilènes restent néanmoins sur six succès consécutifs en championnat, dont une précieuse victoire lors du Clasico (1-2). Le week-end dernier, ils avaient poursuivi leur remontée au classement en venant à bout du Celta Vigo (2-1).

Le Real Madrid a également fait le plein de confiance sur la scène européenne cette semaine. Opposés au PSV Eindhoven mardi soir en Ligue des Champions, les hommes de José Mourinho se sont largement imposés (5-1), portant ainsi à dix leur nombre de victoires consécutives toutes compétitions confondues. Sports Mole+1

Cette réussite repose notamment sur un secteur offensif particulièrement performant. Kylian Mbappé réalise une nouvelle saison de très haut niveau, tandis que Jude Bellingham et Arda Güler apportent des solutions supplémentaires dans la construction des offensives madrilènes.

L’un des autres motifs de satisfaction pour José Mourinho concerne l’équilibre de son équipe. Avec 33 buts inscrits pour seulement 11 encaissés en championnat, le Real Madrid affiche des statistiques convaincantes dans les deux surfaces.

La réception d’Alavés intervient toutefois au début d’une période particulièrement chargée pour les Merengue, qui enchaîneront ensuite avec deux déplacements délicats sur les pelouses de la Real Sociedad et de l’Athletic Bilbao. Le technicien portugais pourrait donc être tenté de faire tourner une partie de son effectif.

Une victoire ce samedi permettrait au Real Madrid de revenir provisoirement à hauteur du FC Barcelone et de mettre la pression sur les Blaugrana avant leur déplacement dimanche sur la pelouse du Deportivo La Corogne.

Alavés : confirmer son regain de forme malgré un déplacement périlleux

Après avoir terminé le précédent exercice à la 14e place de Liga, Alavés réalise un début de saison plutôt satisfaisant. Le club basque pointe à la neuvième place du championnat avec un bilan de quatre victoires, quatre matchs nuls et cinq défaites après 13 journées.

Les hommes de Quique Sánchez Flores ont notamment retrouvé le sourire le week-end dernier en s’imposant face au Deportivo La Corogne (3-1). Un succès important qui leur a permis de mettre fin à quatre rencontres consécutives sans victoire en championnat.

Cependant, les performances d’Alavés diffèrent considérablement selon que le club basque évolue devant son public ou loin de ses bases. Sur les 16 points récoltés depuis le début de la saison, 13 l’ont été à domicile. Les partenaires d’Antonio Sivera n’ont toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur en Liga cette saison. Sports Mole+1

Le déplacement au Santiago-Bernabéu représente donc un défi de taille pour les joueurs de Quique Sánchez Flores. Les Basques ont d’ailleurs déjà éprouvé de grandes difficultés face à une autre grosse cylindrée du championnat, avec une lourde défaite concédée face au FC Barcelone (6-1) le 31 octobre dernier. Alaves : analyse et cotes LaLiga

Pour éviter de connaître une nouvelle déconvenue, Alavés devra avant tout faire preuve de rigueur dans son organisation défensive. Les visiteurs pourraient évoluer avec cinq défenseurs lorsque le Real Madrid aura la possession du ballon, afin de limiter les espaces dans les couloirs et les intervalles.

Offensivement, Quique Sánchez Flores devrait notamment s’appuyer sur le duo formé par Lucas Boyé et Toni Martínez. Leur capacité à conserver le ballon dos au but et à exploiter les centres pourrait permettre aux Basques de desserrer l’étau madrilène.

Alavés aura également bénéficié de davantage de temps de récupération que son adversaire. Cet avantage physique pourrait se révéler intéressant si les visiteurs parviennent à maintenir le suspense suffisamment longtemps. Il leur faudra néanmoins livrer une prestation quasi irréprochable pour espérer repartir de Madrid avec un résultat positif.

Les confrontations entre les deux équipes

L’historique des confrontations directes entre le Real Madrid et Alavés tourne très largement à l’avantage du club de la capitale espagnole. Les Merengue ont remporté leurs neuf derniers matchs face à la formation basque, dont une victoire au Santiago-Bernabéu (2-1) la saison dernière.

Alavés a toutefois déjà réussi à surprendre le Real Madrid dans son antre. En novembre 2020, le club basque était notamment reparti de Madrid avec les trois points (1-2). Sports Mole

Au regard de la dynamique actuelle des deux formations, il paraît néanmoins difficile d’imaginer les visiteurs rééditer pareille performance ce samedi. Le Real Madrid affiche actuellement une confiance bien supérieure à celle de son adversaire.

Les compositions probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Trent, Konaté, Huijsen, Carreras ou Cucurella – Silva, Camavinga – Güler, Bellingham, Diomandé – Mbappé.

La compo probable d’Alavés : Sivera – Perez, Tenaglia, Koski, Otto, Rebbach – Ibanez, Blanco, Suarez – Boyé, Martinez.

Les joueurs à suivre

Jude Bellingham (Real Madrid) : L’international anglais joue un rôle majeur dans le retour au premier plan du Real Madrid ces dernières semaines. Sa capacité à se projeter dans la surface adverse, à accompagner les offensives et à apporter le surnombre dans les derniers mètres représente un véritable atout pour José Mourinho. Face à une formation basque qui devrait défendre relativement bas, l’ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait profiter de l’attention portée par les défenseurs adverses à Kylian Mbappé pour se retrouver dans des positions favorables. Ses appels dans le dos des milieux lor… adverses et sa qualité de finition pourraient faire de lui l’un des grands protagonistes de cette rencontre.

Lucas Boyé (Alavés) : Auteur de six buts en championnat cette saison, l’attaquant argentin constitue la principale menace offensive de la formation basque. Buteur et passeur décisif lors du succès face au Deportivo La Corogne le week-end dernier, Lucas Boyé aborde ce déplacement avec un regain de confiance. Son impact physique et sa capacité à conserver le ballon sous pression seront précieux pour permettre à ses partenaires de remonter sur le terrain. Face aux Madrilènes, l’ancien joueur d’Elche devra également se montrer particulièrement efficace sur les rares occasions dont il pourrait bénéficier. Liga (28/11/2026)

Notre pronostic pour Real Madrid – Alavés

Tous les indicateurs semblent pencher en faveur du Real Madrid avant cette rencontre. Forts de leurs dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de José Mourinho abordent ce rendez-vous dans les meilleures dispositions et ne peuvent pas se permettre de laisser filer des points à domicile dans leur duel à distance avec le FC Barcelone.

Alavés devrait avant tout chercher à contenir les offensives madrilènes en densifiant son bloc défensif. Cependant, les difficultés rencontrées par le club basque lors de ses déplacements depuis le début de la saison ne laissent pas entrevoir beaucoup de motifs d’optimisme avant ce déplacement au Santiago-Bernabéu.

Les mouvements de Kylian Mbappé, les projections de Jude Bellingham et la créativité d’Arda Güler devraient permettre aux Merengue de multiplier les situations dangereuses. Même en cas de rotation, José Mourinho dispose de suffisamment de solutions offensives pour maintenir une pression importante sur la défense adverse.

Si le Real Madrid parvient à débloquer rapidement la situation, les visiteurs pourraient être contraints de revoir leur approche tactique et de prendre davantage de risques, ce qui offrirait de nouveaux espaces aux attaquants madrilènes.

Nous envisageons donc une rencontre largement dominée par le club de la capitale espagnole, avec des Merengue capables de se mettre à l’abri avant même la dernière demi-heure de jeu.

Les cotes de Real Madrid – Alavés

Pari Cote indicative Victoire du Real Madrid 1,13 Match nul 9,00 Victoire d’Alavés 17,00

Notre pronostic : victoire du Real Madrid, côtée à 1,13

Compte tenu de la faible cote proposée pour une simple victoire du Real Madrid, nous privilégions un succès madrilène accompagné d’au moins trois buts dans la rencontre. La puissance offensive des Merengue, leur excellente dynamique et les difficultés d’Alavés loin de ses bases nous incitent à envisager une victoire assez nette des hommes de José Mourinho. Nous misons donc sur un succès du Real Madrid sans but encaissé, qui permettrait au club madrilène d’enchaîner une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Notre score : Real Madrid 2-0 Alavés