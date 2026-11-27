Avant le déplacement du RC Lens à Angers, Didier Digard a fait le point sur son groupe, tandis que Robin Risser s’est exprimé sur Florian Thauvin, sa relation avec son entraîneur des gardiens et les critiques à son encontre.

Quatre jours après la défaite à Leipzig (3-1) en Ligue des champions, le RC Lens retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Angers pour le compte de la 12e journée. En conférence de presse, Didier Digard a annoncé une mauvaise nouvelle étant donné qu’il devra se passer une nouvelle fois de Ruben Aguilar, déjà absent en Allemagne. Le défenseur lensois ressent une gêne derrière la cuisse depuis le match contre Toulouse.

« Ruben est trop juste pour ce week-end. Il a ressenti une gêne derrière la cuisse après le match contre Toulouse », a expliqué l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse. Le staff lensois préfère ne prendre aucun risque avec son défenseur. « Si c’était le dernier match de la saison, peut-être qu’on aurait pris le risque, mais avec l’enchaînement et l’importance des matchs à venir, on préfère prendre toutes les précautions », a précisé Digard.

Maik Nawrocki et Odsonne Édouard restent également indisponibles. En revanche, Michaël Cuisance, malade en début de semaine et absent à Leipzig, est de retour dans le groupe. Une bonne chose pour Digard, qui dispose de davantage de solutions pour composer son équipe. « Les choix se feront pour avoir le plus de qualités possible par rapport à nos adversaires », a souligné le technicien.

Digard et Risser soutiennent Thauvin

La sortie médiatique de Florian Thauvin après la défaite à Leipzig a suscité de nombreuses réactions. Revenu sur ses propos le lendemain, le capitaine lensois peut compter sur le soutien de son entraîneur et de ses coéquipiers. Didier Digard a assuré que le groupe avait su gérer la situation en interne. « Si on part sur la frustration de Flo, je pense que je n’ai pas eu besoin d’intervenir parce qu’il s’est rapidement rendu compte que la forme n’était pas bonne. Le groupe s’est autogéré là-dessus et après, mon rôle c’est d’être le tampon de tout ça », a expliqué l’entraîneur lensois dans des propos rapportés par Lensois.com.

Le coach du Racing a également tenu à rappeler l’importance de son capitaine dans le vestiaire. « Flo est un exemple dans l’investissement, dans tout ce qu’il met en oeuvre pour être performant. Il a une mentalité de compétiteur, il y a des bons et des moins bons côtés. »

De son côté, Robin Risser n’a pas été surpris par la réaction de Thauvin. « La frustration de Florian Thauvin, je trouve qu’elle est légitime. Je ne comprends pas tout ce qui a pu se dire autour de cette sortie médiatique », a déclaré le gardien lensois. Le portier de 21 ans estime que son capitaine a réagi en compétiteur, tout en reconnaissant que la forme pouvait être discutée. « Il s’est comporté en tant que capitaine. Est-ce que c’était la bonne façon ? Je ne sais pas, c’est vous et vos interprétations. C’est sûr qu’on est sortis frustrés de cette rencontre. »

Risser dément un malaise avec son entraîneur

Autre sujet abordé avant le déplacement à Angers : la relation entre Robin Risser et Cédric Berthelin, entraîneur des gardiens du RC Lens. Des informations faisaient état de tensions entre les deux hommes. Interrogé à ce sujet, le jeune gardien lensois a fermement démenti tout différend. « Franchement, ça m’a bien fait rire ça », a-t-il d’abord répondu.

Risser a ensuite tenu à clarifier sa relation avec son entraîneur. « Les choses se sont toujours très bien passées depuis mon arrivée ici avec Cédric. Ça continue d’être le cas. On a une relation de totale confiance. Je pense qu’on n’a rien à prouver à personne par rapport à ça. »

Le gardien lensois a même insisté sur l’importance de Berthelin dans son développement. « C’est quelqu’un qui m’apporte beaucoup sur tous les aspects. Je sais la chance que j’ai de l’avoir à mes côtés. Les gens qui ont essayé de nous déstabiliser, il faut savoir qu’ils n’ont pas réussi. »

Risser assume les critiques et veut retrouver la victoire

Sans clean-sheet en championnat cette saison, Robin Risser reste également la cible de critiques concernant ses performances. Le gardien du RC Lens reconnaît ses erreurs, mais estime que certaines critiques ne sont pas justifiées. « Critiqué, pas toujours à juste titre, à mon goût. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Je savais que j’allais être aussi plus attendu par rapport à la saison dernière », a-t-il déclaré.

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, Risser se dit convaincu de progresser. « Moi, je suis quelqu’un qui assume mes responsabilités, qui assume mes erreurs. Je n’ai pas tout bien fait depuis le début de la saison. Mais ça peut vous paraître drôle, mais je me sens plus fort que la saison dernière. Je suis convaincu que je suis sur le bon chemin et que je vais continuer à aider mon équipe. »

Face à Angers, le gardien lensois espère désormais réaliser son premier match sans encaisser de but en Ligue 1 et aider son équipe à renouer avec la victoire.