Après son interview lunaire à Leipzig, Florian Thauvin peut compter sur le soutien massif des supporters du RC Lens.

Florian Thauvin a complètement craqué cette semaine. Après la nouvelle défaite du RC Lens en Ligue des Champions, ce mardi sur la pelouse du RB Leipzig (3-1), le capitaine des Sang et Or a livré une interview lunaire au micro de Canal+. Une sortie médiatique qui n’a pas manqué de faire réagir et qui a suscité de nombreuses critiques. Conscient d’avoir dépassé les limites, l’ancien Marseillais a depuis présenté ses excuses. Mais cette séquence continue de faire débat, notamment autour d’une éventuelle sanction du club artésien à l’encontre de son capitaine.

Les supporters du RC Lens prennent la défense de Florian Thauvin

À l’image de Walid Acherchour, certains observateurs du football français estiment que le Racing devrait sanctionner son joueur après ce craquage. Mais cette position est loin de faire l’unanimité auprès du public de Bollaert. Malgré la mauvaise passe traversée par les Sang et Or, l’international français peut compter sur un soutien massif des supporters lensois, comme en témoigne un sondage réalisé par nos soins sur le compte X de But! RC Lens.

À la question « Le RC Lens doit-il sanctionner Florian Thauvin après son interview lunaire après Leipzig ? », 74,1 % des votants ont répondu « non », contre seulement 25,9 % de « oui ». Un verdict sans appel puisque près de trois supporters lensois sur quatre ayant participé à cette consultation s’opposent à une sanction. Si le comportement du champion du monde 2018 a pu diviser les observateurs, la grande majorité des votants ne souhaite donc pas que la direction artésienne prenne des mesures disciplinaires à son encontre. Un soutien de poids pour Florian Thauvin dans cette période délicate.