Déjà en grande difficulté sur le plan sportif, le RC Lens doit désormais faire face à des tensions en interne. Après sa sortie remarquée à l’issue de la défaite face au RB Leipzig (3-1), Florian Thauvin serait de plus en plus contesté au sein du vestiaire des Sang et Or. Son statut de capitaine pourrait même être remis en question.

Décidément, rien ne va plus au RC Lens. En difficulté en Ligue des Champions et loin des ambitions affichées en début de saison en Ligue 1, le club artésien traverse une période particulièrement délicate. Comme si les résultats sportifs ne suffisaient pas, des tensions auraient désormais éclaté au sein du vestiaire lensois, avec Florian Thauvin au cœur des discussions.

Mardi soir, après la nouvelle désillusion européenne du Racing sur la pelouse du RB Leipzig (3-1), le champion du monde 2018 n’avait pas caché sa frustration au micro de Canal+. Visiblement agacé par la prestation collective de son équipe, l’ancien Marseillais avait livré une interview particulièrement expéditive, avant de présenter ses excuses le lendemain. Une prise de parole qui aurait toutefois laissé des traces en interne.

Florian Thauvin de plus en plus contesté en interne

Selon les informations de L’Équipe, relayées par Foot01, le comportement de Florian Thauvin commencerait sérieusement à agacer certains membres du vestiaire artésien. Si ses qualités footballistiques ne sont pas remises en cause, son attitude et sa manière d’assumer son rôle de leader susciteraient de nombreuses interrogations.

« Son arrogance a pris trop d’ampleur et des joueurs l’ont compris », confie notamment un connaisseur du vestiaire lensois au quotidien sportif.

L’international français aurait également pris certaines libertés avec les consignes tactiques et exprimé son désaccord devant ses partenaires. Des comportements qui passeraient de moins en moins bien auprès de certains joueurs, alors que le Racing aurait justement besoin d’une véritable unité collective pour sortir de cette mauvaise passe.

La dépendance à Thauvin commence à agacer

Auteur de 7 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Florian Thauvin reste pourtant l’arme offensive numéro un du RC Lens. Une influence sportive considérable qui aurait néanmoins fini par créer un certain malaise au sein de l’effectif.

Certains de ses partenaires supporteraient de moins en moins cette dépendance à l’ancien joueur de l’OM et le sentiment de passer au second plan. Une situation particulièrement délicate à gérer pour Didier Digard, qui doit à la fois préserver son meilleur atout offensif et maintenir la cohésion de son groupe.

La question du brassard pourrait ainsi devenir un véritable sujet dans les prochaines semaines. Retirer cette responsabilité à Florian Thauvin serait toutefois une décision forte, susceptible de bouleverser davantage les équilibres du vestiaire artésien.

Un départ de Florian Thauvin au mercato ?

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2028, Florian Thauvin n’aurait actuellement aucune intention de quitter le club artésien. Néanmoins, à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’évolution de ses relations avec ses coéquipiers sera particulièrement intéressante à surveiller.

Un départ du champion du monde 2018 constituerait une perte sportive considérable pour le Racing, déjà en difficulté dans la création offensive. Mais la direction lensoise ne pourra pas non plus ignorer les éventuelles fractures au sein de son effectif.

Alors que le RC Lens doit impérativement redresser la barre sur le terrain, Didier Digard et ses dirigeants se retrouvent désormais face à un autre chantier de taille : ressouder un vestiaire qui semble de plus en plus fragilisé.