La sortie lunaire de Florian Thauvin (33 ans) après la défaite du RC Lens à Leipzig (1-3) en Ligue des Champions dissimulerait-elle des envies d’ailleurs au mercato ?

L’ambiance est-elle en train de se détériorer au RC Lens ? La question mérite d’être posée après les derniers événements. Battus par le RB Leipzig en Ligue des Champions, les Sang et Or traversent une période compliquée, marquée par des résultats décevants et une certaine instabilité sportive.

« La fissure est désormais béante et, surtout, publique »

Mais c’est surtout l’attitude de Florian Thauvin après cette défaite européenne qui suscite des interrogations. À 33 ans, le capitaine lensois a affiché une certaine lassitude lors de son intervention médiatique. Des déclarations qui n’ont pas échappé aux observateurs et qui alimentent désormais les spéculations sur son avenir personnel au RC Lens.

Laurent Mazure a notamment souligné la portée de cette sortie : « Les mots, le ton, l’attitude de Florian Thauvin après la défaite à Leipzig sont loin d’être anodins. Quand un capitaine laisse ainsi transparaître sa lassitude, c’est nécessairement un signal d’alerte. L’accumulation des mauvais résultats, encore plus en Ligue des Champions, l’humiliation face à Côme, les changements d’entraîneur et l’instabilité sportive constituent autant d’éléments susceptibles de fragiliser un vestiaire. La fissure est désormais béante et, surtout, publique. » Un constat qui illustre les interrogations autour de l’état d’esprit du vestiaire lensois.

Le Paris FC, destination surprise pour Thauvin ?

Sur les réseaux sociaux, certains supporters du RC Lens vont encore plus loin. Selon eux, Florian Thauvin pourrait commencer à regarder ailleurs, lassé par les difficultés collectives et convaincu de ne pas évoluer dans un environnement à la hauteur de ses ambitions européennes. Une théorie a notamment retenu l’attention : celle d’un possible départ vers le Paris FC dès janvier.

Un supporter a ainsi partagé son intuition sur X : « Moi j’ai une théorie sur Thauvin depuis que je l’ai vu checker Rosenior sur le plateau de Ligue 1+ à la fin du match contre le Paris FC. On verra si elle se confirme cet hiver. » Un rapprochement qui repose donc essentiellement sur une interprétation d’une séquence télévisée et sur des spéculations de supporters. Aucun élément concret ne permet, à ce stade, d’affirmer que le Paris FC travaille sur le dossier ou que Thauvin souhaite quitter le RC Lens.

Un départ du RC Lens en janvier paraît très hypothétique

Sur le papier, le projet parisien pourrait pourtant présenter certains arguments. Dauphin du PSG en Ligue 1 selon les éléments avancés, le Paris FC affiche des ambitions importantes et développe un projet sportif séduisant sous la direction de Liam Rosenior. Un environnement potentiellement intéressant pour un joueur expérimenté comme Thauvin, qui pourrait être sensible à la perspective de rejoindre un projet ambitieux. Mais entre une théorie lancée sur les réseaux sociaux et une véritable opération mercato, il existe un monde.

Le Français reste un élément important du RC Lens et rien ne permet actuellement de confirmer une volonté de départ. Le mercato hivernal pourrait-il réserver une surprise ? Difficile de l’exclure totalement, mais il serait prématuré d’annoncer un divorce entre Florian Thauvin et le club artésien. Pour le moment, les interrogations autour de son avenir sont davantage alimentées par ses déclarations que par des informations concrètes sur un éventuel transfert.