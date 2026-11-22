La titularisation de Jhoanner Chávez face à Toulouse et les explications de Didier Digard pourraient donner un premier indice sur les besoins du RC Lens lors du prochain mercato.

Pour sa première sur le banc du RC Lens, Didier Digard a fait un choix fort en relançant Jhoanner Chávez dans le onze de départ face à Toulouse (1-1). Une décision qui répond à une logique tactique précise et qui pourrait également donner quelques indications sur les attentes du nouvel entraîneur lensois en matière de recrutement.

Un axial gauche gaucher, une priorité pour Digard ?

Interrogé sur la titularisation de l’Équatorien, Didier Digard a détaillé les raisons de son choix. Et dans son explication, un élément retient particulièrement l’attention : la nécessité de disposer d’un joueur gaucher dans le couloir gauche de sa défense : « Je veux une équipe qui avance et qui soit en capacité de défendre sur les côtés, de faire sortir les pistons hauts. Il a cette faculté à aller de l’avant, il va très vite, il est très puissant. Et lui, pour le coup, il est sur son bon pied si on récupère le ballon. Parce que la première passe de transition, on veut et on souhaite qu’elle soit directement vers l’avant. Donc, ça va plus vite quand c’est avec un joueur qui est sur son bon pied », a expliqué le technicien.

Une déclaration qui en dit long sur les principes de jeu que souhaite mettre en place le nouvel entraîneur du Racing. Digard attend de ses défenseurs axiaux qu’ils soient capables de défendre dans les couloirs, de permettre aux pistons de prendre de la hauteur, mais aussi de participer activement à la première relance.

Dans cette organisation, disposer d’un axial gauche naturellement gaucher représente un véritable atout. Et c’est bien là où réside le principal échec du mercato estival de Jean-Louis Leca, qui n’a pas réussi à recruter le digne remplaçant de Malang Sarr.

Un indice pour le mercato hivernal du RC Lens ?

La titularisation de Jhoanner Chávez prend donc une dimension supplémentaire. Par sa puissance, sa vitesse et surtout son pied gauche, l’Équatorien possède des caractéristiques qui correspondent aux attentes exprimées par Didier Digard.

Reste désormais à savoir si l’entraîneur lensois estime disposer de suffisamment de solutions à ce poste dans son effectif. Car si cette animation tactique doit s’inscrire dans la durée, le recrutement d’un défenseur central gaucher, capable d’assurer cette première passe vers l’avant, pourrait rapidement devenir un sujet de réflexion pour la direction sportive. Car, hormis Chávez (qui n’avait plus joué depuis janvier 2025), Udol ou encore Sagnan, les options fiables ne sont pas légion…