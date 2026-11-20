Nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois d’octobre, Florian Thauvin n’a finalement pas été récompensé. Une déception pour le Lensois avant d’affronter Toulouse.

La récompense lui passe sous le nez. Florian Thauvin ne sera pas le joueur du mois d’octobre en Ligue 1. Pourtant, l’attaquant du RC Lens avait de sérieux arguments à faire valoir après plusieurs semaines particulièrement abouties sous les couleurs sang et or.

Avec 42 % des suffrages, Lassine Sinayoko a finalement remporté la distinction individuelle. L’attaquant du Paris FC a réalisé un mois exceptionnel avec quatre buts et quatre passes décisives. Il devance ainsi le Lensois, qui termine troisième avec 22 % des voix, tandis qu’Elye Wahi prend la deuxième place avec 36 %.

Florian Thauvin récompensé malgré sa déception

Cette troisième place constitue forcément une petite déception pour Florian Thauvin. L’international français avait pourtant signé de belles performances en octobre, avec un bilan de cinq passes décisives et un but en quatre rencontres de championnat.

Si le trophée UNFP lui échappe cette fois-ci, Florian Thauvin peut néanmoins retenir les enseignements positifs de son mois d’octobre. À Lens, ses performances restent précieuses dans la course aux objectifs du club. Et au regard de sa forme actuelle, d’autres distinctions pourraient rapidement se présenter à lui.