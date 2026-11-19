La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Intéressé par le profil d’Ismaëlo Ganiou au RC Lens, le PSG pourrait le déporter sur un autre défenseur prometteur du LOSC.

Le dossier Ismaëlo Ganiou s’annonce particulièrement disputé en vue du mercato. Le défenseur du RC Lens a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, mais le PSG doit composer avec une concurrence importante. L’AC Milan et plusieurs formations anglaises seraient également attentives à sa situation.

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Ngoy plutôt que Ganiou au PSG ?

Face à cette bataille annoncée, Luis Campos pourrait donc explorer d’autres possibilités pour renforcer l’arrière-garde parisienne. Et une piste mène directement chez le rival lillois. Selon Fussball News, le PSG apprécie particulièrement le profil de Nathan Ngoy. Le défenseur belge possède plusieurs qualités susceptibles de séduire Luis Enrique : solide dans l’axe, il est également capable d’évoluer sur le côté droit. Une polyvalence précieuse pour un club qui souhaite disposer de plusieurs solutions défensives au plus haut niveau.

En juillet dernier, Olivier Létang avait réalisé une belle opération en attirant Nathan Ngoy en provenance du Standard de Liège pour environ 3 millions d’euros. Depuis, le défenseur né à Bruxelles a considérablement franchi un cap. Devenu l’un des éléments défensifs les plus remarqués de Ligue 1, il a également gagné du terrain en sélection belge, avec déjà 14 apparitions sous le maillot des Diables Rouges.

Cette progression explique logiquement l’intérêt de plusieurs grandes écuries européennes. Outre le PSG, l’AC Milan, Newcastle et Aston Villa suivraient également le dossier. Un départ lors du prochain mercato estival serait même envisagé, à condition de parvenir à convaincre la direction lilloise.

Le LOSC réclame 40 millions d’euros

Mais le PSG devra sortir le chéquier. Toujours selon Fussball News, Olivier Létang réclamerait pas moins de 40 millions d’euros pour ouvrir les discussions autour de son défenseur. Une valorisation conséquente, mais qui témoigne de la confiance du LOSC dans le potentiel de Nathan Ngoy.

Pour le PSG, cet investissement pourrait néanmoins avoir du sens. Le club parisien a déjà consenti des efforts financiers importants pour renforcer sa défense, notamment avec les arrivées de Willian Pacho et d’Illya Zabarnyi. Dans cette logique, miser sur un défenseur polyvalent, international belge et déjà habitué aux exigences de la Ligue 1 pourrait représenter une option séduisante.

Reste à savoir si Luis Campos privilégiera cette piste lilloise plutôt que celle d’Ismaëlo Ganiou. Pour le RC Lens, l’intérêt parisien autour de son jeune défenseur pourrait en tout cas être fragilisé par l’émergence de cette alternative. Et pour Olivier Létang, une nouvelle grosse vente pourrait se profiler.