La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Recruté pour 50 M€ cet été, Ferran Torres (26 ans) traverse une mauvaise passe au PSG… vers un éventuel départ au mercato ?

Le mercato hivernal pourrait réserver un dossier inattendu au PSG. Arrivé avec de grandes ambitions et un investissement de 50 millions d’euros, Ferran Torres ne donne plus entière satisfaction depuis plusieurs semaines.

L’Atlético Madrid intéressé par Ferran Torres ?

L’ancien Barcelonais compte sept buts depuis son arrivée dans la capitale, mais n’a plus marqué depuis le 20 septembre. Une période de disette qui commence à alimenter les interrogations sur son adaptation et sa place dans le projet parisien. En Espagne, certaines informations évoquent même la possibilité d’un départ anticipé. Selon El Nacional, le PSG serait ouvert à l’idée de laisser partir Ferran Torres dès le mercato de janvier. L’Atlético Madrid aurait manifesté son intérêt pour l’attaquant espagnol et des discussions auraient même déjà eu lieu autour de cette possibilité.

Un scénario qui pourrait surprendre compte tenu de l’investissement consenti par le PSG quelques mois plus tôt. Mais la direction parisienne ne souhaiterait pas brader son joueur. Luis Campos entendrait protéger la valeur de son investissement et ne serait donc pas disposé à accepter n’importe quelle proposition. Pour l’Atlético, l’opportunité pourrait être intéressante. Récupérer un international espagnol de 26 ans, déjà expérimenté au plus haut niveau, représenterait un renfort offensif de qualité. Reste à savoir si le club madrilène serait prêt à formuler une offre suffisamment convaincante.

Un démenti qui fait réfléchir au PSG

Le bilan de Ferran Torres mérite toutefois d’être nuancé. Avec sept réalisations depuis son arrivée, l’attaquant n’a pas complètement manqué ses débuts parisiens. Mais son absence de but depuis le 20 septembre pose forcément question. Dans un club comme le PSG, où la concurrence offensive est particulièrement importante, les périodes de disette peuvent rapidement devenir problématiques. L’Espagnol doit retrouver de l’efficacité pour conserver la confiance de son entraîneur et justifier les 50 millions d’euros investis pour son recrutement. La question est donc légitime : faut-il continuer à lui accorder du temps ou profiter du mercato hivernal pour envisager une séparation ?

Mais le dossier a connu un premier retournement de situation. Alors que la presse espagnole évoque un possible départ et un intérêt de l’Atlético Madrid, PSG Inside Actus a rapidement contesté cette information. Le média affirme qu’il s’agit de « fake news », remettant ainsi en cause l’existence même d’un scénario de départ dès janvier. Deux versions s’opposent donc actuellement. D’un côté, El Nacional avance que Paris serait prêt à étudier une séparation avec Ferran Torres, à condition de récupérer une somme satisfaisante. De l’autre, PSG Inside Actus dément catégoriquement cette possibilité. En l’absence de confirmation officielle, il convient donc de rester prudent. Rien ne permet à ce stade d’affirmer que le PSG souhaite réellement se séparer de son attaquant.

Le PSG doit-il déjà tourner la page Ferran Torres ?

Sportivement, une vente hivernale semblerait prématurée au regard du montant investi et du potentiel du joueur. Ferran Torres n’a que 26 ans et possède encore une marge de progression importante. Une période difficile ne signifie pas nécessairement que son aventure parisienne est vouée à l’échec. Le PSG pourrait donc avoir intérêt à lui laisser davantage de temps pour retrouver son efficacité et s’adapter pleinement aux exigences du club.

Mais si la situation ne s’améliore pas, la direction parisienne devra forcément se poser des questions. Entre la valeur marchande du joueur, les attentes sportives et les impératifs économiques, le dossier pourrait rapidement devenir sensible. Pour l’instant, le départ de Ferran Torres reste une simple rumeur espagnole contestée. Et tant que Luis Campos ou le PSG ne prennent pas officiellement position, l’hypothèse d’un transfert à l’Atlético Madrid doit être accueillie avec beaucoup de recul.