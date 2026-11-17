Le PSG n’est plus seul sur les traces d’Éli Junior Kroupi. Le FC Barcelone figure également parmi les destinations à suivre, mais Bournemouth n’entend pas ouvrir la porte dès cet hiver.

Le Barça rejoint le PSG dans le dossier

On vous en parlait dès dimanche : le dossier Éli Junior Kroupi avait pris une nouvelle dimension après son but avec les Bleuets. Un développement supplémentaire vient désormais renforcer l’intérêt autour de l’attaquant français puisque le FC Barcelone est également cité sur ses traces.

D’après les informations relayées par ActuFoot, le PSG et le Barça correspondent aux derniers échos concernant l’avenir du joueur de Bournemouth. Les deux clubs sont donc présentés comme des pistes sérieuses, sans qu’une offensive concrète ou un accord ne soient annoncés à ce stade.

Le PSG et le Barça sont des pistes à suivre pour Éli Junior Kroupi. Le Français privilégie un départ hors d’Angleterre, mais Bournemouth souhaite le conserver cet hiver. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2122796016093343846

Kroupi privilégie un départ hors d’Angleterre

La tendance la plus importante concerne surtout la volonté du joueur. Éli Junior Kroupi privilégierait une aventure hors d’Angleterre en cas de départ. Une position qui donne naturellement du poids aux pistes parisienne et catalane, même si le Français reste pour l’heure sous le contrôle de Bournemouth.

Ce choix de carrière potentiel pourrait permettre au PSG de conserver une vraie carte dans ce dossier. Paris suit depuis un moment l’évolution de cet élément prometteur, mais doit désormais composer avec un concurrent de premier plan. Le Barça représente une destination susceptible de répondre, lui aussi, au souhait de Kroupi de quitter le football anglais.

Bournemouth repousse le dossier à l’été 2027

Un mouvement rapide ne semble toutefois pas à l’ordre du jour. Bournemouth souhaite conserver son attaquant cet hiver et un transfert serait surtout envisageable à l’été 2027. Le club anglais fixe ainsi un calendrier clair, qui éloigne la perspective d’une opération lors du prochain marché hivernal.

Pour le PSG comme pour le FC Barcelone, le dossier s’inscrit donc davantage dans une stratégie à moyen terme. Aucun montant ni négociation avancée ne sont évoqués, et la priorité de Bournemouth reste de garder Kroupi dans les prochains mois. La concurrence est identifiée, la préférence du joueur également, mais le véritable bras de fer pourrait attendre encore plusieurs mois avant de débuter.