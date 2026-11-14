FC Barcelone : coup dur pour Frenkie de Jong avant l’Allemagne !

Frenkie de Jong ne participera pas au prochain rendez-vous des Pays-Bas face à l’Allemagne. Touché après la large victoire contre la Grèce (7-0), le milieu du FC Barcelone est laissé au repos par précaution.

De Jong remplacé dès la pause contre la Grèce

Titulaire vendredi soir lors de la démonstration des Pays-Bas face à la Grèce (7-0), Frenkie de Jong n’a disputé que la première période. Pourtant en jambes durant le premier acte, le milieu de terrain a cédé sa place à la pause à Teun Koopmeiners.

Ce changement n’était pas seulement destiné à gérer son temps de jeu. Le joueur du FC Barcelone ressentait de légers désagréments physiques, comme l’a ensuite confirmé la sélection néerlandaise. Aucun diagnostic plus précis n’a été communiqué à ce stade.

Après les problèmes physiques qui ont perturbé ses dernières saisons, la prudence reste donc de mise autour du milieu de 29 ans. Le Barça surveillera forcément avec attention la situation de Frenkie de Jong, élément important de son entrejeu.

Un forfait acté pour le déplacement à Berlin

La Fédération néerlandaise a finalement décidé de ne prendre aucun risque. De Jong ne voyagera pas à Berlin pour affronter l’Allemagne lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Ce rendez-vous arrive trop tôt pour lui, précise la sélection. Une information également relayée par Foot Mercato.

Ce forfait est présenté comme une mesure préventive. Rien n’indique donc, dans les éléments communiqués, que le Néerlandais souffre d’une blessure sérieuse. Il va désormais pouvoir rentrer à Barcelone et se concentrer sur sa récupération, alors que plusieurs internationaux blaugrana sont encore retenus avec leur sélection.

Mercato : le FC Barcelone pense à un international algérien pour janvier. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120547103449415788

Les Pays-Bas ont une marge confortable

Sur le plan sportif, l’absence de De Jong intervient alors que les Pays-Bas abordent ce dernier match dans une position favorable. Toujours invaincus sous les ordres de Xavi, les Oranje sont quasiment assurés de terminer à la première place du groupe 2 de la Ligue A.

Ils comptent trois points d’avance sur la Suisse, deuxième, ainsi que sur l’Allemagne, troisième. Leur différence de buts de +11 leur offre également une marge appréciable avant ce déplacement. Le large succès obtenu contre la Grèce a encore renforcé cette situation.

Le Barça attend désormais son retour

La durée de l’indisponibilité de De Jong n’a pas été précisée. Son forfait ne concerne, pour l’heure, que la rencontre face aux Allemands. La décision néerlandaise doit surtout permettre d’éviter que cette gêne mineure ne s’aggrave dans les prochains jours.

Le FC Barcelone devrait rapidement récupérer son milieu afin d’évaluer son état physique. Si les nouvelles transmises se veulent rassurantes, sa participation au prochain match des Blaugrana dépendra de l’évolution de ses sensations au retour de la trêve internationale.