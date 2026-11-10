FC Barcelone : Yamal sur le carreau, c’est plus sérieux que prévu ! 

Touché lors de la victoire du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid (2-1) avant la trêve, Lamine Yamal doit rentrer se faire ausculter en Catalogne.

La victoire du FC Barcelone au Metropolitano face à l’Atlético Madrid (2-1) a laissé une mauvaise surprise à Hansi Flick. Malgré son rôle décisif dans le succès blaugrana, Lamine Yamal a terminé la rencontre avec des douleurs au genou droit.

Le Barça et la sélection surveillent le genou de Yamal

Le numéro 10 du FC Barcelone a bien disputé l’intégralité du match mais son état physique a rapidement suscité des interrogations à l’approche du rassemblement de la Roja. La Fédération espagnole a confirmé lundi que le joueur se rendrait à Barcelone après avoir passé des examens médicaux. La décision a été prise de concert avec les différentes parties pour lui permettre de poursuivre sa récupération. Conséquence immédiate : Yamal ne participera pas au déplacement en République tchèque, jeudi 12 novembre.

Les informations rapportées par José Alvarez, journaliste d’El Chiringuito, avaient déjà fait état de douleurs persistantes après la rencontre. Le joueur aurait encore ressenti une gêne durant la nuit et serait rentré à Barcelone afin d’être examiné par le médecin du club. La situation est donc suffisamment sérieuse pour justifier un repos et un suivi médical, même si aucun diagnostic alarmant ni aucune durée d’indisponibilité précise n’ont été annoncés. Le FC Barcelone et la sélection espagnole restent en contact pour suivre son évolution.

Aucune garantie contre l’Angleterre

Il s’agit d’un élément important pour Hansi Flick, qui ne voudra évidemment prendre aucun risque avec l’un de ses joueurs majeurs. L’Espagne espère toutefois pouvoir compter sur son ailier pour le choc face à l’Angleterre, programmé dimanche 15 novembre au stade Metropolitano. Selon la Fédération, Yamal devrait rejoindre le rassemblement dans les prochains jours afin de préparer cette rencontre.

Mais sa présence n’est pas encore acquise. Tout dépendra de la manière dont son genou réagira au repos et à la récupération. Le staff espagnol et les médecins du FC Barcelone suivront son état au jour le jour. Pour les Blaugrana, l’objectif est clair : éviter qu’une gêne apparue après un match intense ne se transforme en véritable blessure. Le club catalan préfère donc temporiser plutôt que de précipiter le retour de son prodige. La prudence est de mise autour de Lamine Yamal.