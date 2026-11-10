À LA UNE · FC BARCELONE
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
FC Barcelone : Yamal sur le carreau, c’est plus sérieux que prévu ! 
FC Barcelone Mercato : Jonathan Tah et le Bayern ont déjà donné leur réponse au Barça
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
FC Barcelone : Lamine Yamal blessé, un premier verdict tombe !
FC Barcelone : DAZN casse son prix à 7,99 €, fin imminente !
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
FC Barcelone : le piège madrilène se referme autour du leader
FC Barcelone : après Flick, le président de l’Atlético recadre le feuilleton Alvarez
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
PSG Mercato : le Barça recalé pour Pacho, Deco fonce sur un autre Parisien !
FC Barcelone : Flick refroidit encore le feuilleton avant le choc de Liga
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
FC Barcelone : double feu vert pour Flick avant le déplacement à Madrid
FC Barcelone : DAZN dégaine une offre à 7,99 € avant l’Atlético !
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Yamal sur le carreau, c’est plus sérieux que prévu ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Lamine Yamal (FC Barcelone)

Touché lors de la victoire du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid (2-1) avant la trêve, Lamine Yamal doit rentrer se faire ausculter en Catalogne.

La victoire du FC Barcelone au Metropolitano face à l’Atlético Madrid (2-1) a laissé une mauvaise surprise à Hansi Flick. Malgré son rôle décisif dans le succès blaugrana, Lamine Yamal a terminé la rencontre avec des douleurs au genou droit.

Le Barça et la sélection surveillent le genou de Yamal

Le numéro 10 du FC Barcelone a bien disputé l’intégralité du match mais son état physique a rapidement suscité des interrogations à l’approche du rassemblement de la Roja. La Fédération espagnole a confirmé lundi que le joueur se rendrait à Barcelone après avoir passé des examens médicaux. La décision a été prise de concert avec les différentes parties pour lui permettre de poursuivre sa récupération. Conséquence immédiate : Yamal ne participera pas au déplacement en République tchèque, jeudi 12 novembre.

Les informations rapportées par José Alvarez, journaliste d’El Chiringuito, avaient déjà fait état de douleurs persistantes après la rencontre. Le joueur aurait encore ressenti une gêne durant la nuit et serait rentré à Barcelone afin d’être examiné par le médecin du club. La situation est donc suffisamment sérieuse pour justifier un repos et un suivi médical, même si aucun diagnostic alarmant ni aucune durée d’indisponibilité précise n’ont été annoncés. Le FC Barcelone et la sélection espagnole restent en contact pour suivre son évolution.

Aucune garantie contre l’Angleterre

Il s’agit d’un élément important pour Hansi Flick, qui ne voudra évidemment prendre aucun risque avec l’un de ses joueurs majeurs. L’Espagne espère toutefois pouvoir compter sur son ailier pour le choc face à l’Angleterre, programmé dimanche 15 novembre au stade Metropolitano. Selon la Fédération, Yamal devrait rejoindre le rassemblement dans les prochains jours afin de préparer cette rencontre.

Mais sa présence n’est pas encore acquise. Tout dépendra de la manière dont son genou réagira au repos et à la récupération. Le staff espagnol et les médecins du FC Barcelone suivront son état au jour le jour. Pour les Blaugrana, l’objectif est clair : éviter qu’une gêne apparue après un match intense ne se transforme en véritable blessure. Le club catalan préfère donc temporiser plutôt que de précipiter le retour de son prodige. La prudence est de mise autour de Lamine Yamal.

FC Barcelone en ce moment

Classement Liga

1er / 20

33 pts · 12 matchs · 11V 0N 1D · +35

DDVVV

Prochain match

Logo FC BarceloneFC BarceloneVillarreal

· Liga J13

11,16N6,2529,00Cotes PMU

Derniers résultats
  • VAtleti 1-2 FC Barcelone
  • VFC Barcelone 3-0 Aston Villa
  • VFC Barcelone 6-1 Alavés
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du Barça 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Barcelone
Recommandé pour les supporters du Barça
Les Culés lisent aussi

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot