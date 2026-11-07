FC Barcelone : DAZN dégaine une offre à 7,99 € avant l’Atlético !

À la veille du match entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, DAZN met en avant une offre promotionnelle à 7,99 € par mois. Les intéressés n’ont toutefois plus que deux jours pour en profiter.

Une offre limitée dans le temps

DAZN joue la carte de l’urgence pour attirer de nouveaux abonnés. Comme l’a relayé Actu Foot sur X, la plateforme propose actuellement un abonnement à 7,99 € par mois, mais cette offre doit prendre fin dans deux jours.

Le diffuseur met notamment en avant l’accès à 100 % de la Liga dans ce pack. Une proposition qui tombe à point nommé pour les amateurs de football espagnol, alors qu’une affiche particulièrement attendue se profile entre l’Atlético de Madrid et le Barça.

Plus que deux jours pour profiter de l’offre DAZN à 7,99 € par mois. Le choc Atlético-Barça est programmé dès demain. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2119016883366117769

Atlético-Barça en tête d’affiche

DAZN s’appuie logiquement sur cette confrontation pour donner de la visibilité à sa promotion. Le rendez-vous entre les Colchoneros et les Blaugrana constitue l’un des principaux chocs du Championnat d’Espagne, avec deux équipes habituées à jouer les premiers rôles.

Ces dernières années, l’affiche a régulièrement donné lieu à des scénarios serrés. Le Barça avait notamment perdu une précédente confrontation dans les derniers instants, preuve que le déplacement sur le terrain madrilène réserve rarement une soirée tranquille aux Catalans.

Les deux clubs ont également livré plusieurs duels importants dans la course aux premières places. Lors d’un autre rendez-vous, le FC Barcelone avait su prendre ses distances avec le Real Madrid grâce à un succès contre l’Atlético.

DAZN mise sur la Liga pour convaincre

Avec cette opération, DAZN cherche à transformer une grande affiche en produit d’appel. La plateforme avait déjà fait parler d’elle ces dernières années en multipliant les ajustements tarifaires, notamment autour de ses différentes formules d’abonnement.

Cette fois, le message est simple : un tarif de 7,99 € par mois, l’intégralité de la Liga annoncée dans le pack et un délai très court pour s’abonner. La proximité immédiate d’Atlético-Barça doit permettre à DAZN de donner un coup d’accélérateur à son offre avant son expiration.