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FC Barcelone Mercato : Jonathan Tah et le Bayern ont déjà donné leur réponse au Barça

Par Fabien Chorlet2 min de lecture
Jonathan Tah (Bayern Munich)

Courtisé par le FC Barcelone en vue du mercato hivernal, Jonathan Tah aurait déjà fait connaître sa position sur son avenir, tout comme le Bayern Munich.

À l’approche du prochain mercato hivernal, le FC Barcelone commence déjà à explorer plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Et le club catalan aurait notamment jeté son dévolu sur un défenseur du Bayern Munich. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, les dirigeants blaugranas s’intéresseraient de près à Jonathan Tah, arrivé en Bavière l’été dernier en provenance du Bayer Leverkusen. Une cible de choix pour le Barça, qui pourrait toutefois se heurter à plusieurs obstacles de taille dans ce dossier.

Le Barça a pris contact pour Jonathan Tah

Toujours selon Sky Sport Allemagne, le FC Barcelone serait passé à l’action en effectuant une première prise de contact concernant la situation de Jonathan Tah. L’international allemand, qui possède une solide expérience du très haut niveau et connaît parfaitement les exigences de la Ligue des Champions, représenterait un renfort intéressant pour la défense barcelonaise. Son profil pourrait notamment apporter de l’expérience et de la solidité à l’arrière-garde des Blaugranas. Mais si l’intérêt du Barça semble bien réel, aucune négociation avancée ni offre officielle n’a été annoncée à ce stade.

Tah et le Bayern ferment la porte à un départ cet hiver

Malgré cet intérêt du FC Barcelone, un transfert de Jonathan Tah lors du prochain mercato hivernal semble pour le moment très improbable. En effet, le Bayern Munich n’aurait aucune intention de vendre son défenseur central en janvier, considérant l’Allemand comme un élément important de son effectif. Et la position du joueur serait tout aussi claire : Jonathan Tah n’envisagerait actuellement pas de quitter le club bavarois, quelques mois seulement après son arrivée. Entre le refus du Bayern de s’en séparer et la volonté du défenseur de poursuivre son aventure en Allemagne, le Barça se retrouverait donc face à une double fin de non-recevoir. Reste à savoir si les dirigeants catalans tenteront de relancer cette piste dans les prochains mois ou s’ils privilégieront d’autres options pour renforcer leur défense.

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