FC Barcelone : double feu vert pour Flick avant le déplacement à Madrid

Hansi Flick va pouvoir compter sur deux solutions supplémentaires pour le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Eric Garcia et Andreas Christensen effectuent leur retour dans le groupe blaugrana ce week-end.

Garcia et Christensen de nouveau disponibles

Le FC Barcelone récupère des forces avant son déplacement à Madrid. Comme l’a confirmé Hansi Flick en conférence de presse, Eric Garcia et Andreas Christensen sont de retour dans le groupe catalan pour affronter l’Atlético. Une double nouvelle positive pour l’entraîneur allemand, qui disposera ainsi de davantage de choix pour composer son équipe.

L’information a été relayée ce samedi par le compte Actu Foot. Aucun détail supplémentaire n’a en revanche été communiqué sur le temps de jeu auquel les deux défenseurs pourront prétendre face aux Colchoneros.

Eric Garcia et Andreas Christensen sont de retour dans le groupe du Barça ce week-end. Les Blaugrana se déplacent sur la pelouse de l’Atlético. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2119040905852199177

Deux profils pour élargir les choix de Flick

Ces retours offrent surtout une marge de manœuvre supplémentaire à Hansi Flick. Eric Garcia et Andreas Christensen constituent deux options défensives de plus dans un rendez-vous à l’extérieur qui s’annonce exigeant. Le technicien du Barça pourra désormais trancher entre une titularisation immédiate et une reprise plus progressive.

La présence des deux joueurs dans le groupe ne garantit en effet pas leur participation à la rencontre. Elle confirme toutefois qu’ils sont de nouveau considérés comme disponibles. Pour Christensen, cette annonce permet de refermer au moins provisoirement le chapitre de son absence, alors que son état physique avait récemment suscité de l’attention autour du club catalan.

Un renfort bienvenu avant l’Atlético

Le timing est favorable pour les Blaugrana. Un déplacement sur la pelouse de l’Atlético impose généralement un engagement important et une grande solidité. Sans préjuger des décisions de Flick, le retour de deux défenseurs permet au Barça d’aborder cette rencontre avec un groupe plus fourni.

Eric Garcia retrouve lui aussi l’effectif à un moment important. L’international espagnol reste un joueur capable d’apporter plusieurs solutions au staff catalan. Son nom a également régulièrement alimenté les discussions autour du FC Barcelone, mais l’urgence du week-end sera avant tout sportive.

Une gestion qui restera à surveiller

Hansi Flick devra désormais décider de la place accordée à ses deux revenants. Leur convocation constitue une première étape, sans indication précise sur leur capacité à débuter ou à disputer l’intégralité du match. Le déplacement à Madrid permettra éventuellement d’en savoir davantage sur leur état de forme et leur rôle immédiat dans la rotation blaugrana.

À défaut d’avoir encore levé toutes les incertitudes, le Barça se présente donc avec deux possibilités supplémentaires. Pour Flick, c’est déjà une bonne nouvelle avant de défier l’Atlético sur sa pelouse.