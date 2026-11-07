FC Barcelone : Flick refroidit encore le feuilleton avant le choc de Liga

À la veille du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, Hansi Flick a été relancé sur Julián Álvarez. L’entraîneur allemand apprécie l’attaquant argentin, mais refuse d’alimenter publiquement une piste déjà largement commentée.

Flick ferme la porte aux spéculations

Le nom de Julián Álvarez s’invite de nouveau dans l’actualité du FC Barcelone. Interrogé avant le choc de dimanche soir (21 heures) face à l’Atlético de Madrid, Hansi Flick a livré une réponse particulièrement mesurée au sujet du champion du monde 2022.

« Pour moi, Julián Álvarez est un joueur fantastique, mais il joue pour l’Atlético et je dois me concentrer sur mon équipe », a expliqué le technicien allemand, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Flick ne nie donc pas les qualités de l’ancien attaquant de Manchester City. En revanche, il refuse d’aller plus loin et de relancer un dossier qui avait beaucoup agité l’été. « Je n’aime pas parler des joueurs qui évoluent dans d’autres clubs. Je me concentre sur mes propres joueurs et je suis très satisfait de la situation actuelle de mon équipe. Nous avons de nombreuses options en attaque. Je ne pense à rien d’autre. »

Le Barça avait déjà rendu son verdict

On vous en parlait ce samedi : malgré les nombreuses rumeurs entourant Julián Álvarez, le FC Barcelone ne semblait plus disposé à faire de l’Argentin sa grande priorité offensive. La prise de parole de Flick ne modifie pas cette tendance et confirme surtout la prudence catalane.

Le Barça s’appuie également sur un secteur offensif déjà bien fourni. Cette semaine, le club blaugrana a notamment officialisé la prolongation de Raphinha jusqu’en juin 2030, un signe supplémentaire de stabilité dans les choix actuels de la direction.

Officiel : Raphinha prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2030. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2118319678728589658

De son côté, Álvarez est finalement resté chez les Colchoneros après avoir connu des tensions avec sa direction et une relation compliquée avec une partie du public madrilène. Plusieurs prestations décisives et ses excuses publiques lui ont toutefois permis de regagner progressivement la confiance du Metropolitano.

Une première place à défendre avant la trêve

Pour Flick, l’urgence se situe désormais sur le terrain. Le FC Barcelone reste sur plusieurs confrontations difficiles contre l’Atlético, avec notamment des éliminations en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. L’Allemand ne veut pourtant pas entendre parler de bête noire : « C’est du passé. Pour moi, ce n’est plus important. Ce qui compte, c’est le match de demain. »

Le Barça entend conserver la tête de la Liga avant la trêve internationale. Face à une équipe madrilène toujours redoutable dans les grands rendez-vous, les Catalans n’ont pas le droit à l’erreur. Le cas Álvarez attendra : Flick veut uniquement répondre sur la pelouse.