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FC Barcelone : Lamine Yamal blessé, un premier verdict tombe !

Par Fabien Chorlet1 min de lecture
Lamine Yamal (FC Barcelone)

Touché au genou droit, Lamine Yamal devrait manquer le premier match de l’Espagne lors de cette trêve internationale.

Alors que la trêve internationale de novembre débute, Lamine Yamal ne rejoindra pas immédiatement la sélection espagnole. L’ailier droit du FC Barcelone est ressorti légèrement touché de la victoire des Blaugrana sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-2), ce dimanche. Un pépin physique qui pourrait contraindre le jeune prodige espagnol à manquer le premier rendez-vous de la Roja lors de ce rassemblement.

Lamine Yamal touché au genou droit !

Selon les informations de Ferran Martínez, journaliste à Mundo Deportivo, Lamine Yamal ressentirait une gêne au genou droit et serait resté à Barcelone afin de récupérer. Son arrivée en sélection pourrait ainsi être retardée de quelques jours. Le numéro 10 du Barça devrait manquer le déplacement de l’Espagne en République tchèque, ce jeudi (20h45), mais pourrait être disponible pour le choc face à l’Angleterre, dimanche (20h45). Sa participation à cette deuxième rencontre dépendra toutefois de l’évolution de son état physique.

Pas d’inquiétude au FC Barcelone pour Lamine Yamal !

Malgré cette alerte, le FC Barcelone ne serait pas particulièrement inquiet pour son joueur. D’après la Cadena COPE, l’international espagnol aurait terminé la rencontre face aux Colchoneros très fatigué, poussant le club catalan et son entourage à convenir qu’il ne ferait pas le déplacement à Prague avec la Roja. Une décision qui permettrait à Lamine Yamal de bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires et d’éviter de prendre le moindre risque avec son genou droit. Reste désormais à savoir s’il sera suffisamment remis pour retrouver la sélection espagnole avant le duel contre l’Angleterre.

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