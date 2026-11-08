À LA UNE · FC BARCELONE
FC Barcelone : DAZN casse son prix à 7,99 €, fin imminente !
FC Barcelone : le piège madrilène se referme autour du leader
FC Barcelone : après Flick, le président de l’Atlético recadre le feuilleton Alvarez
PSG Mercato : le Barça recalé pour Pacho, Deco fonce sur un autre Parisien !
FC Barcelone : Flick refroidit encore le feuilleton avant le choc de Liga
FC Barcelone : double feu vert pour Flick avant le déplacement à Madrid
FC Barcelone : DAZN dégaine une offre à 7,99 € avant l’Atlético !
FC Barcelone : le verdict est tombé pour le dossier Julian Alvarez
Pronostic Atlético Madrid – FC Barcelone (08/11) : prono, cotes et compos
FC Barcelone Mercato : Deco prêt à chiper au PSG le nouveau patron de la L1

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : DAZN casse son prix à 7,99 €, fin imminente !

Par Louis Chrestian2 min de lecture
FC Barcelone : DAZN casse son prix à 7,99 €, fin imminente !

DAZN propose une offre à 7,99 € par mois avec un engagement de douze mois, mais celle-ci prend fin ce dimanche. Le diffuseur met notamment en avant l’affiche entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone programmée ce soir.

Dernières heures pour l’offre de DAZN

Le compte à rebours est lancé. Présentée comme disponible pour une durée limitée, la formule de DAZN à 7,99 € par mois arrive à son terme ce dimanche 8 novembre. Cette tarification est associée à un engagement de douze mois, une modalité importante avant toute souscription.

Cette nouvelle proposition s’inscrit dans la stratégie commerciale du diffuseur, dont les tarifs ont beaucoup évolué ces dernières années. DAZN avait déjà travaillé sur une formule destinée à élargir son public. Le prix affiché ici se veut nettement plus accessible.

Atlético – Barça en tête d’affiche

Pour accompagner le dernier jour de cette opération, DAZN s’appuie sur une rencontre particulièrement attendue : l’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone ce dimanche soir. Une affiche qui a souvent donné lieu à des scénarios serrés, à l’image du précédent duel renversant entre les deux équipes.

L’offre a été relayée par ActuFoot, qui précise que ce dimanche constitue la dernière journée pour profiter de ce tarif.

La Liga et la Serie A dans le pack

Le contenu annoncé ne se limite pas au rendez-vous entre les Colchoneros et les Blaugrana. Le pack comprend l’intégralité de la Liga et de la Serie A, ainsi qu’une sélection de rencontres de Saudi Pro League, d’Eredivisie et de Jupiler Pro League.

Plusieurs compétitions à élimination directe figurent également dans le catalogue : la Copa del Rey, la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie. Le basket français est aussi concerné avec la Betclic Élite, en complément des différents championnats de football proposés.

Un engagement de douze mois à prendre en compte

Le tarif de 7,99 € constitue naturellement le principal argument de cette opération. Il ne s’agit toutefois pas d’une formule sans condition : l’abonnement comporte un engagement d’un an. DAZN présente par ailleurs cette promotion comme temporaire, sans annoncer dans cette publication le tarif qui s’appliquera après sa clôture.

Les personnes intéressées ont donc jusqu’à la fin de la journée pour en profiter. Le choc entre l’Atlético et le Barça sert de produit d’appel immédiat, mais l’intérêt du pack repose surtout sur la présence complète des deux grands championnats espagnol et italien.

FC Barcelone en ce moment

Classement Liga

1er / 20

31 pts · 12 matchs · 10V 1N 1D · +34

VDDVV

Prochain match

Logo FC BarceloneFC BarceloneVillarreal

· Liga J13

11,19N6,1027,50Cotes PMU

Derniers résultats
  • VFC Barcelone 3-0 Aston Villa
  • VFC Barcelone 6-1 Alavés
  • DFC Barcelone 1-2 Real Madrid
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du Barça 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Barcelone
Recommandé pour les supporters du Barça
Les Culés lisent aussi

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot