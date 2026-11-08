FC Barcelone : DAZN casse son prix à 7,99 €, fin imminente !

DAZN propose une offre à 7,99 € par mois avec un engagement de douze mois, mais celle-ci prend fin ce dimanche. Le diffuseur met notamment en avant l’affiche entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone programmée ce soir.

Dernières heures pour l’offre de DAZN

Le compte à rebours est lancé. Présentée comme disponible pour une durée limitée, la formule de DAZN à 7,99 € par mois arrive à son terme ce dimanche 8 novembre. Cette tarification est associée à un engagement de douze mois, une modalité importante avant toute souscription.

Cette nouvelle proposition s’inscrit dans la stratégie commerciale du diffuseur, dont les tarifs ont beaucoup évolué ces dernières années. DAZN avait déjà travaillé sur une formule destinée à élargir son public. Le prix affiché ici se veut nettement plus accessible.

Atlético – Barça en tête d’affiche

Pour accompagner le dernier jour de cette opération, DAZN s’appuie sur une rencontre particulièrement attendue : l’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone ce dimanche soir. Une affiche qui a souvent donné lieu à des scénarios serrés, à l’image du précédent duel renversant entre les deux équipes.

L’offre a été relayée par ActuFoot, qui précise que ce dimanche constitue la dernière journée pour profiter de ce tarif.

Dernier jour pour profiter de l’offre de DAZN à 7,99 € par mois. Ce soir, l’affiche oppose l’Atlético de Madrid au Barça. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2119502617323749440

La Liga et la Serie A dans le pack

Le contenu annoncé ne se limite pas au rendez-vous entre les Colchoneros et les Blaugrana. Le pack comprend l’intégralité de la Liga et de la Serie A, ainsi qu’une sélection de rencontres de Saudi Pro League, d’Eredivisie et de Jupiler Pro League.

Plusieurs compétitions à élimination directe figurent également dans le catalogue : la Copa del Rey, la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie. Le basket français est aussi concerné avec la Betclic Élite, en complément des différents championnats de football proposés.

Un engagement de douze mois à prendre en compte

Le tarif de 7,99 € constitue naturellement le principal argument de cette opération. Il ne s’agit toutefois pas d’une formule sans condition : l’abonnement comporte un engagement d’un an. DAZN présente par ailleurs cette promotion comme temporaire, sans annoncer dans cette publication le tarif qui s’appliquera après sa clôture.

Les personnes intéressées ont donc jusqu’à la fin de la journée pour en profiter. Le choc entre l’Atlético et le Barça sert de produit d’appel immédiat, mais l’intérêt du pack repose surtout sur la présence complète des deux grands championnats espagnol et italien.