FC Barcelone : après Flick, le président de l’Atlético recadre le feuilleton Alvarez

À quelques heures des retrouvailles entre Julián Alvarez et le FC Barcelone, Enrique Cerezo a fixé publiquement la feuille de route de l’attaquant argentin. Le président de l’Atlético Madrid attend désormais une réponse claire sur le terrain.

Cerezo fixe une mission très claire à Alvarez

On vous en parlait samedi : Hansi Flick avait déjà refroidi le feuilleton avant le choc de Liga, en refusant de s’étendre sur le transfert avorté de Julián Alvarez au Barça. Cette fois, la réaction vient directement de la direction de l’Atlético Madrid.

Interrogé par la Cadena SER, Enrique Cerezo a reconnu la saveur particulière de ces retrouvailles. Mais le président des Colchoneros n’a pas souhaité alimenter davantage le dossier. Son attente envers le champion du monde 2022 tient en quelques mots : « Jouer et marquer des buts pour l’Atlético Madrid. »

Un message sans détour, relayé par Top Mercato, qui rappelle à l’Argentin où se situe désormais sa priorité. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ancien joueur de Manchester City était resté à Madrid malgré l’intérêt appuyé du club catalan durant l’été.

Simeone avait déjà fermé la porte au feuilleton

La veille de la rencontre, Diego Simeone avait lui aussi choisi de ne rien laisser filtrer. Invité à commenter l’état d’esprit de son attaquant avant de retrouver le Barça, l’entraîneur de l’Atlético s’était contenté d’un très sec « Très bien ». Une réponse qui témoignait de la volonté madrilène de maintenir le débat sur le terrain.

Diego Simeone s’est montré très froid au moment d’évoquer Julián Alvarez avant ses retrouvailles avec le FC Barcelone : « Très bien. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2119100773938135076

Le retour de l’attaquant dans la capitale espagnole n’avait pourtant pas été simple. Sifflé par une partie du public de l’Atlético, Alvarez avait présenté ses excuses après son but décisif contre le Deportivo La Corogne. « Je comprends pourquoi les supporters sont en colère », avait-il alors reconnu.

Une occasion de tourner définitivement la page

Depuis cet épisode, la tension semble progressivement retombée. Une performance convaincante face au club qu’il souhaitait rejoindre quelques mois plus tôt représenterait donc une étape supplémentaire dans sa réconciliation avec les supporters madrilènes. Cerezo attend notamment que cette réponse passe par des buts.

Alvarez reste sur des chiffres solides depuis son arrivée en Europe : 17 buts et 4 passes décisives en 2022-2023, puis 19 buts et 13 passes la saison suivante. Après avoir atteint 29 réalisations en 2024-2025, il a encore inscrit 20 buts lors du dernier exercice.

L’enjeu dépasse par ailleurs son cas personnel. Une victoire permettrait à l’Atlético de passer devant le Barça au classement. Face aux Blaugranas, Alvarez a donc l’occasion de refermer le feuilleton estival de la manière la plus concrète possible : en répondant aux attentes sportives désormais exprimées publiquement par son président.