FC Barcelone : le piège madrilène se referme autour du leader

Le FC Barcelone défend sa première place sur la pelouse de l’Atlético Madrid, ce dimanche soir, dans le choc de la 12e journée de Liga. Une affiche à suivre en direct, avec Julian Alvarez au centre des regards après son transfert avorté chez les Blaugrana.

Le Barça joue son fauteuil de leader

On vous en parlait dans notre présentation d’Atlético Madrid – FC Barcelone : le Metropolitano accueille ce dimanche (21h) l’un des premiers grands tournants de la course au titre. Le rendez-vous est désormais à suivre en direct, alors que les positions se sont encore resserrées en tête du championnat espagnol.

Le Barça aborde cette 12e journée avec 30 points, soit deux longueurs d’avance sur l’Atlético, troisième. Entre-temps, le Real Madrid a provisoirement rejoint les Blaugrana au sommet. Les Catalans peuvent donc reprendre seuls les commandes, tandis que les Colchoneros ont l’occasion de passer devant leur adversaire du soir. Les faits marquants de la rencontre sont à retrouver dans le direct du choc au Metropolitano.

Julian Alvarez face au transfert qui n’a pas abouti

Titulaire dans les rangs madrilènes, Julian Alvarez sera particulièrement surveillé. L’attaquant argentin retrouve pour la première fois le FC Barcelone depuis l’échec de son arrivée en Catalogne au dernier mercato estival. Un contexte sensible sur lequel Diego Simeone n’a pas souhaité s’attarder avant la rencontre.

Interrogé sur Julian Alvarez avant ses retrouvailles avec le FC Barcelone, Diego Simeone a livré une réponse particulièrement sèche : « Très bien. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2119100773938135076

Cette réponse expéditive n’enlève rien à l’enjeu entourant l’ancien joueur de Manchester City. Son nom avait longuement alimenté l’actualité du Barça avant que l’Atlético ne bloque définitivement le dossier. Le terrain offre désormais à Alvarez l’occasion de répondre dans un match qui compte double.

La meilleure défense face à une attaque en feu

L’affiche oppose deux dynamiques impressionnantes en Liga. L’Atlético reste sur sept victoires consécutives en championnat et possède la meilleure défense de l’élite espagnole, avec seulement huit buts encaissés. Les hommes de Simeone doivent toutefois réagir après leur revers à domicile contre le Bayern Munich (0-2), mardi en Ligue des champions.

En face, le Barça affiche déjà 46 buts inscrits en onze journées. Après avoir écrasé Alavés (6-1), les joueurs de Hansi Flick ont confirmé contre Aston Villa (3-0) sur la scène européenne. Ils restent néanmoins sur deux défaites dans leurs grands rendez-vous contre le PSG et le Real Madrid.

Une série catalane à défendre au Metropolitano

Le FC Barcelone voyage avec une statistique favorable : il a remporté ses quatre derniers matches de Liga sur la pelouse de l’Atlético, dont celui disputé en avril dernier (2-1). Les quatre confrontations de la saison passée avaient cependant confirmé l’équilibre entre les deux formations, avec trois succès catalans mais une qualification madrilène en Ligue des champions. Au Metropolitano, la moindre erreur pourrait cette fois peser très lourd au classement.