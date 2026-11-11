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FC Barcelone : le verdict médical est tombé, le suspense demeure pour Yamal

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
FC Barcelone : le verdict médical est tombé, le suspense demeure pour Yamal

Forfait avec l’Espagne face à la Tchéquie, Lamine Yamal souffre bien du genou après le dernier match du FC Barcelone contre l’Atlético. Luis de la Fuente a précisé la nature du problème et posé une condition claire avant un éventuel retour de l’ailier en sélection.

L’IRM de Yamal révèle une inflammation

On vous en parlait mardi : l’absence de Lamine Yamal était plus sérieuse que prévu. Un nouveau développement médical permet désormais d’y voir plus clair. Touché lors du dernier match, l’international espagnol a passé une IRM à Barcelone. Celle-ci a révélé une inflammation ainsi que la présence de liquide dans le genou.

Cette blessure nécessite du repos et explique son forfait face à la Tchéquie. Le joueur n’a donc pas immédiatement rejoint le rassemblement de la Roja. Le FC Barcelone conserve pour le moment sa pépite afin qu’elle puisse récupérer et travailler sous la surveillance du staff médical catalan.

De la Fuente répond aux interrogations

Luis de la Fuente a tenu à apporter lui-même des précisions sur la situation. Dans une prise de parole relayée par Actu Foot, le sélectionneur espagnol a d’abord dénoncé les commentaires formulés sans connaître le dossier médical de son joueur.

« Parler sans savoir, c’est ce qu’il y a de plus triste et lamentable dans la vie. Je suis là pour apporter des éclaircissements », a lancé De la Fuente. Une sortie ferme destinée à couper court aux interrogations entourant cette absence et la gestion du joueur entre son club et sa sélection.

Un retour vendredi, mais à une seule condition

Le forfait de Yamal face à la Tchéquie ne signifie pas encore qu’il manquera l’intégralité du rassemblement. De la Fuente a expliqué avoir préféré le laisser chez lui, où il peut s’entraîner avec le Barça. Le sélectionneur envisage de le récupérer vendredi, mais uniquement si son état physique le permet.

« J’ai préféré qu’il reste chez lui, qu’il s’entraîne avec son club et qu’il nous rejoigne vendredi s’il est en état de le faire », a-t-il précisé. Aucun retour n’est donc garanti à ce stade. L’évolution de l’inflammation et les sensations du joueur dicteront la suite, sans volonté affichée de précipiter sa reprise.

Le Barça et l’Espagne ne prendront aucun risque

La situation reste ainsi surveillée de près par les deux staffs. Si le diagnostic apporte enfin une explication précise, la présence de liquide dans le genou appelle à la prudence. La priorité consiste désormais à laisser Yamal récupérer avant de décider s’il peut reprendre avec la Roja.

Vendredi constituera le prochain point d’étape de ce dossier. Jusque-là, le jeune ailier poursuit son travail à Barcelone, avec un éventuel retour en sélection entièrement conditionné à son aptitude.

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