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FC Barcelone : un obstacle financier refroidit la piste à 36 M€

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
FC Barcelone : un obstacle financier refroidit la piste à 36 M€

Le FC Barcelone souhaite profiter du mercato hivernal pour renforcer une défense fragilisée par les blessures. Rayan Aït-Nouri plaît beaucoup aux dirigeants catalans, mais l’opération dépendra d’abord des ventes réalisées en janvier.

Aït-Nouri ciblé pour renforcer le couloir gauche

Malgré sa victoire contre l’Atlético de Madrid (2-1), le FC Barcelone reste préoccupé par son secteur défensif. Hansi Flick a dû composer avec plusieurs pépins physiques ces dernières semaines et n’a pas caché son envie de voir arriver de nouveaux éléments cet hiver.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, le Barça apprécie notamment le profil de Rayan Aït-Nouri. Le latéral gauche algérien de 25 ans dispose d’un temps de jeu très limité à Manchester City et n’aurait pas disputé la moindre minute de Premier League cette saison.

Le club catalan suivait déjà l’ancien joueur de Wolverhampton avant son transfert chez les Skyblues en 2025, conclu pour 36 millions d’euros. Son nom revient désormais alors qu’Alejandro Baldé ne serait plus considéré comme un élément incontournable par Hansi Flick.

Un profil qui colle aux besoins de Flick

Très offensif, à l’aise balle au pied et capable de combiner dans les petits espaces, Aït-Nouri correspond au type de latéral recherché par le Barça. Sa faculté à créer du surnombre dans les derniers mètres offre également une solution supplémentaire face aux blocs regroupés.

Son éventuelle disponibilité en janvier pourrait accélérer les discussions. Manchester United ferait toutefois aussi partie des clubs attentifs à sa situation, ce qui pourrait compliquer la tâche de Deco. Le Barça explore parallèlement d’autres possibilités pour renforcer sa défense, notamment dans l’axe.

Le Barça doit vendre avant de passer à l’action

La principale difficulté reste financière. Avant d’avancer concrètement sur Aït-Nouri ou un autre défenseur, les dirigeants blaugranas devront dégager des liquidités. Des départs pourraient donc intervenir, tandis que Jules Koundé est également présenté comme un possible partant par la presse catalane.

Fin octobre, Hansi Flick avait confirmé que le club restait ouvert à l’arrivée de joueurs capables de faire progresser son équipe. Le technicien allemand expliquait avoir déjà échangé avec Deco, Bojan et son staff au sujet des besoins de l’effectif.

Aït-Nouri constitue donc une piste cohérente sur le plan sportif, mais encore conditionnée aux mouvements dans le sens des départs. Le FC Barcelone dispose de quelques semaines pour assainir sa situation et tenter de convaincre Manchester City.

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