PSG, FC Barcelone : Kroupi reçoit une prédiction XXL malgré un sérieux frein

Walid Acherchour voit Éli Junior Kroupi s’installer parmi les grands noms du football mondial si les blessures l’épargnent. Le consultant de l’After Foot estime toutefois que son passage à Bournemouth pourrait ralentir son ascension vers le très haut niveau.

Un potentiel de Top 30 au Ballon d’Or

Éli Junior Kroupi ne manque décidément pas d’admirateurs. Invité à se prononcer sur l’avenir de l’attaquant français, Walid Acherchour lui prédit une trajectoire particulièrement brillante. Le consultant de RMC considère le jeune joueur comme un futur candidat aux premières places du Ballon d’Or.

« On parle d’un joueur Top 30 Ballon d’Or en puissance », a-t-il affirmé dans l’After Foot, dans des propos relayés par ActuFoot. Une projection ambitieuse, qui confirme les immenses attentes placées autour d’un élément dont le potentiel séduit déjà plusieurs grandes écuries européennes.

Bournemouth, une étape jugée délicate

Walid Acherchour émet néanmoins une réserve concernant le contexte entourant Kroupi. À ses yeux, Bournemouth ne constitue pas forcément l’environnement le plus simple pour s’exprimer immédiatement au plus haut niveau : « En étant à Bournemouth, ce sera compliqué, mais pour moi, c’est Bayern, Barça, PSG Kroupi. »

Walid Acherchour voit en Éli Junior Kroupi un potentiel Top 30 au Ballon d’Or. Selon lui, son avenir pourrait se situer au Bayern, au Barça ou au PSG si les blessures l’épargnent. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2120261079834194380

Le nom du Français a justement été associé à Paris ces derniers temps. Luis Enrique aurait notamment été séduit par le profil de Kroupi. Bournemouth a également déjà été amené à prendre position sur l’intérêt parisien, preuve que le dossier dépasse la simple projection à long terme.

Le PSG et le Barça placés parmi les destinations idéales

Outre le Bayern Munich, Acherchour cite donc le PSG et le FC Barcelone comme des clubs correspondant aux qualités et au plafond du joueur. Le Barça a déjà été évoqué dans son actualité, Kroupi ayant même donné une réponse aux Blaugrana dans ce dossier.

Ces références aux géants européens illustrent surtout le statut que le consultant lui promet. Elles ne constituent pas l’annonce d’un transfert imminent, mais une évaluation de son potentiel et du niveau qu’il pourrait atteindre dans les prochaines années.

Les blessures comme principale condition

Pour Acherchour, la réussite de Kroupi reste néanmoins liée à sa capacité à enchaîner sans pépin physique. « Si véritablement les blessures l’épargnent, je pense qu’il va être quelqu’un d’important en équipe de France et dans le football mondial », assure-t-il.

Le chemin reste encore long avant d’atteindre un tel statut. Mais dans l’esprit du consultant, le plafond de Kroupi ne se limite pas à une carrière solide dans un grand championnat : il possède les qualités pour devenir un élément majeur des Bleus et du football international.