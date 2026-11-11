FC Barcelone : nouveau coup dur pour Christensen, en larmes après son forfait

À peine revenu avec le FC Barcelone, Andreas Christensen doit déjà renoncer au rassemblement du Danemark. Une décision difficile à vivre pour le défenseur central, encore loin de pouvoir enchaîner les matches au plus haut niveau.

Christensen renonce au rassemblement danois

Andreas Christensen ne disputera pas les deux prochains matches du Danemark. Les Danois doivent affronter le Portugal le 14 novembre, puis la Norvège trois jours plus tard, mais le défenseur central du FC Barcelone ne se sent pas suffisamment prêt pour répondre à l’appel de sa sélection.

Le joueur de 30 ans vient seulement de retrouver les terrains lors de la victoire du Barça contre l’Atlético de Madrid (2-1). Toujours freiné par ses problèmes physiques, il avait manqué sept rencontres depuis la précédente trêve internationale. Son retour à la compétition invite donc encore à la prudence, quelques semaines après le verdict rendu sur sa blessure.

Un forfait vécu dans les larmes

Cette nouvelle absence pèse lourdement sur le moral de Christensen. Dans des propos relayés par Foot Mercato, le sélectionneur Brian Remer a raconté son échange avec le Barcelonais : « Il adore l’équipe nationale danoise. Hier soir, il était en larmes au téléphone, tellement il est frustré et bouleversé par cette situation. »

Le défenseur a lui-même estimé qu’il n’était pas en mesure de tenir sa place. Même une présence sur le banc, avec seulement quelques minutes de jeu, n’aurait pas changé le constat. « Le chemin est encore long avant qu’il puisse jouer 90 minutes et être compétitif au plus haut niveau », a précisé le technicien danois.

Le Barça contraint de rester vigilant

Christensen n’a disputé que huit matches depuis le début de la saison. Son incapacité à enchaîner laisse planer un doute sur la suite de son exercice, malgré un souci physique qui avait un temps été présenté comme moins sérieux que redouté.

Dans ce contexte, la question d’un renfort défensif est déjà évoquée autour du FC Barcelone. Lucas Beraldo figure notamment parmi six profils recommandés par une intelligence artificielle consultée par le quotidien Sport, même si un éventuel prêt du Parisien s’annonce difficile à négocier.

Lucas Beraldo est cité comme une option pour renforcer le FC Barcelone cet hiver. Un prêt pourrait être envisagé, mais convaincre Paris s’annonce compliqué. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120135635034087869

Une reprise qui devra être progressive

Le forfait de Christensen doit au moins lui permettre de travailler à Barcelone pendant la trêve, sans prendre le moindre risque en sélection. L’ancien joueur de Chelsea devra désormais retrouver du rythme par étapes avant de prétendre à une place régulière dans la défense catalane.

Après sept matches manqués et un retour tout juste amorcé, le staff blaugrana ne devrait pas précipiter les choses. La priorité reste de remettre durablement sur pied un élément expérimenté, dont la condition physique demeure particulièrement surveillée.