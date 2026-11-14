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FC Barcelone : Chelsea prépare son offensive, le feu vert se rapproche

Par Louis Chrestian2 min de lecture
FC Barcelone : Chelsea prépare son offensive, le feu vert se rapproche

Le dossier Jules Koundé connaît un nouveau rebondissement à l’approche du mercato hivernal. En quête de revenus, le FC Barcelone serait désormais disposé à étudier une vente du défenseur français, une ouverture dont Chelsea pourrait profiter dès janvier.

Le Barça ouvre la porte à une vente

On vous en parlait déjà en octobre : Chelsea et le Bayern Munich surveillaient la situation de Jules Koundé. Le changement est désormais notable puisque le Barça, jusqu’ici peu enclin à se séparer de son international français, pourrait écouter les offres lors du prochain mercato.

Selon TEAMtalk, le club catalan explore plusieurs pistes afin de générer de nouvelles recettes. Koundé ne serait pas officiellement placé sur la liste des transferts, mais ses dirigeants seraient prêts à réfléchir en cas de proposition jugée suffisante. Le joueur aurait lui-même connaissance de cette évolution.

Comme le souligne également Top Mercato, cette ouverture constitue un signal inattendu pour Chelsea. Les Blues suivent le Français depuis plusieurs années et pourraient passer à l’action dès le mois de janvier.

Un statut fragilisé cette saison

La situation sportive de Koundé nourrit forcément les interrogations. Le défenseur de 28 ans n’a débuté que quatre rencontres cette saison, auxquelles s’ajoutent quatre entrées en jeu toutes compétitions confondues. Blessé depuis le 17 octobre, il doit également composer avec une concurrence plus dense dans le couloir droit.

Le Barça dispose de plusieurs solutions à ce poste, avec João Cancelo mais aussi les jeunes Xavi Espart et Brian Fariñas. Un éventuel départ de l’ancien Bordelais ne contraindrait donc pas nécessairement la direction catalane à recruter immédiatement.

Cette réflexion dépasse d’ailleurs le seul cas Koundé. Alejandro Baldé, très peu utilisé cette saison, serait lui aussi susceptible de quitter la Catalogne cet hiver, avec notamment l’AS Monaco sur les rangs.

Chelsea attentif à la situation de Malo Gusto

À Londres, Koundé est notamment envisagé comme une solution en cas de départ de Malo Gusto. Sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral droit correspond au profil recherché par Chelsea. Le Français serait ouvert à un départ en Premier League malgré un intérêt venu d’Arabie saoudite.

Aucune offre n’a toutefois encore été transmise et le prix réclamé par le Barça reste inconnu. Koundé conserve l’ambition de retrouver une place importante en Catalogne, mais son avenir dépendra désormais autant de son retour de blessure que des impératifs financiers du club. Pour Chelsea, un joueur longtemps considéré comme inaccessible pourrait enfin devenir une cible concrète.

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