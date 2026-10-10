FC Barcelone : le mercato s’agite sérieusement autour de Jules Koundé

Moins indiscutable dans le onze d’Hansi Flick, Jules Koundé conserve une cote élevée sur le marché européen. Le Bayern Munich et Chelsea surveillent la situation du défenseur français, qui entend pourtant renverser la tendance au Barça.

La situation de Jules Koundé a sensiblement évolué au FC Barcelone. Longtemps incontournable sur le côté droit de la défense, l’international tricolore doit désormais composer avec une concurrence renforcée et un temps de jeu moins important. Une nouvelle donne qui n’a pas échappé à plusieurs cadors européens.

Le Bayern pense à Koundé pour remplacer Boey

Selon les informations rapportées par Onze Mondial, le Bayern Munich garde un œil attentif sur le Français. Le club bavarois souhaiterait se séparer de Sacha Boey avant de réinvestir sur l’ancien Bordelais, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que dans le couloir droit.

Le Rekordmeister n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Chelsea, prétendant de longue date, resterait également intéressé par le profil du vice-champion du monde 2022. Plusieurs formations anglaises ont par ailleurs été associées au Barcelonais, dont la polyvalence demeure particulièrement appréciée.

Jules Koundé a peut-être perdu sa place au Barça, mais pas sa cote en Angleterre. Avec seulement deux titularisations en cinq apparitions, le Français traverse une période délicate. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2107102191718728076

Une concurrence désormais bien installée au Barça

Koundé n’est plus assuré de débuter chaque rencontre sous les ordres d’Hansi Flick. Éric Garcia, Gerard Martin et le jeune Xavi Espart représentent autant de solutions pour l’entraîneur allemand. Une situation inhabituelle pour le défenseur de 27 ans, également concurrencé par Pierre Kalulu en équipe de France malgré son statut de cadre.

Cette perte d’influence ne remet pas en cause son professionnalisme, toujours salué par Flick. Elle confirme néanmoins que la hiérarchie a bougé en Catalogne. Une évolution qui tranche avec la confiance longtemps accordée à Koundé depuis son arrivée au Barça.

Koundé veut reprendre sa place

Malgré les intérêts venus d’Allemagne et d’Angleterre, un départ n’apparaît pas comme la priorité du Français. « C’est un choix du coach et c’est aussi une conséquence de la saison dernière. La saison passée était très en dessous de mes standards, c’est un challenge que j’accepte volontiers », a-t-il reconnu lors du dernier rassemblement des Bleus.

Son objectif reste donc de retrouver ses meilleures sensations et de reconquérir sa place. Prolongé durant l’été 2025 alors que Manchester City suivait sa situation, Koundé est lié au double champion d’Espagne en titre jusqu’en 2030. Le Bayern et Chelsea sont prévenus : le joueur ne semble pas encore prêt à tourner la page barcelonaise.