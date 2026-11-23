Alejandro Balde envisagerait de quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato. Une réflexion inattendue pour le latéral gauche espagnol, dont l’avenir pourrait rapidement devenir l’un des dossiers sensibles du club catalan.

Balde songerait à quitter le Barça

Le prochain mercato pourrait réserver une grosse surprise au FC Barcelone. Selon une information de SPORT, relayée ce dimanche par Foot Mercato, Alejandro Balde souhaiterait quitter son club formateur. Le défenseur espagnol envisagerait donc sérieusement un départ, même si aucune confirmation officielle n’est venue appuyer cette tendance pour le moment.

L’information reste encore entourée de nombreuses zones d’ombre. Aucun motif précis n’est avancé pour expliquer les intentions du latéral gauche, tandis qu’aucune destination potentielle n’est évoquée. Il n’est pas davantage indiqué si le Barça serait disposé à ouvrir la porte à son joueur lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Alejandro Balde souhaiterait quitter le FC Barcelone. Le latéral espagnol envisagerait un départ du club catalan, selon SPORT. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2124944726810038597

Une situation encore loin d’être tranchée

À ce stade, il convient donc de rester prudent. Balde est seulement présenté comme étant en réflexion et aucun départ n’est acté. Le dossier pourrait néanmoins rapidement prendre de l’ampleur si cette volonté se confirme auprès de la direction catalane. Le Barça devrait alors décider s’il compte retenir son défenseur ou écouter d’éventuelles propositions.

Le nom de l’Espagnol avait déjà été associé à différentes hypothèses de marché. Un possible échange impliquant Balde avait notamment été évoqué par le passé. Cette nouvelle information place désormais la volonté du joueur au centre du dossier, sans qu’une opération concrète soit encore annoncée.

Le poste de latéral gauche à surveiller

Un départ de Balde obligerait également le FC Barcelone à revoir ses plans au poste de latéral gauche. Le club catalan s’était déjà penché sur plusieurs profils afin de renforcer la concurrence dans ce secteur. Jusqu’ici, cette démarche pouvait être interprétée comme la volonté de doubler le poste plutôt que de préparer une vente.

La situation physique du joueur a aussi alimenté les interrogations au cours des derniers mois. L’inquiétude autour d’Alejandro Balde avait ainsi grandi à Barcelone, sans que cet élément puisse être directement relié à ses intentions supposées de départ.

Un dossier potentiellement majeur au mercato

Pur produit de la formation barcelonaise, Balde reste un élément identifié à la maison blaugrana. Son éventuelle volonté de tourner la page constituerait donc un rebondissement notable dans la préparation du prochain mercato. Elle pourrait aussi pousser la direction à accélérer sa recherche d’un latéral gauche si une offre jugée satisfaisante venait à arriver.

Pour l’heure, ni le joueur ni le FC Barcelone n’ont publiquement pris position. La tendance rapportée par SPORT ouvre un dossier, mais elle ne permet encore de connaître ni les conditions d’un éventuel transfert ni les clubs susceptibles de se manifester.