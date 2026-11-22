Lamine Yamal a été touché à la cheville droite lors de l’échauffement avant FC Barcelone – Villarreal, mais va tout de même débuter la rencontre.

Le FC Barcelone accueille ce dimanche (14h) Villarreal, à l’occasion de la 13e journée de Liga. Mais à quelques minutes du coup d’envoi, une mauvaise nouvelle est venue perturber la préparation des Blaugrana. Titularisé par Hansi Flick pour cette rencontre, Lamine Yamal a ressenti une gêne à la cheville droite lors de l’échauffement, comme l’a rapporté le journaliste espagnol Moisés Llorens, correspondant à Barcelone pour ESPN. Une alerte physique de dernière minute qui a fait planer le doute sur la participation du jeune prodige espagnol face au Sous-marin jaune.

Lamine Yamal finalement maintenu dans le onze du Barça !

Malgré cette frayeur survenue juste avant le début de la rencontre, Lamine Yamal va bien tenir sa place face à Villarreal. Hansi Flick a finalement décidé de maintenir l’international espagnol dans son onze de départ, écartant ainsi l’hypothèse d’un forfait de dernière minute. Une nouvelle rassurante pour le FC Barcelone, qui pourra compter sur l’un de ses principaux atouts offensifs pour tenter de conforter sa première place au classement de Liga. Reste toutefois à savoir si cette gêne à la cheville droite aura des conséquences sur les performances de Lamine Yamal et si le staff barcelonais prendra des précautions concernant son temps de jeu.

🚨 LAMINE YAMAL 🇪🇸 RESSENT UNE GÊNE À LA CHEVILLE DROITE ! 🤕



Il se teste pour savoir s’il peut jouer face à Villarreal.



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