Voici l’analyse complète du match de la 13e journée de Liga entre le Barça et Villarreal, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Barcelone accueille ce dimanche (14h) Villarreal, à l’occasion de la 13e journée de Liga. Après avoir conforté leur place de leader avant la trêve internationale grâce à leur victoire sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-2), les Blaugrana tenteront de poursuivre sur leur lancée ce week-end face au Sous-marin jaune, seulement huitième au classement après 12 journées.

Liga – FC Barcelone vs Villarreal

Dimanche 22 novembre 2026 · 14h · Sportify Camp Nou

FC Barcelone : une attaque impressionnante pour conserver la tête

Le FC Barcelone domine le championnat espagnol depuis le début de la saison. Avec 33 points récoltés en douze journées, les hommes d’Hansi Flick occupent la première place de Liga, avec trois longueurs d’avance sur leur grand rival, le Real Madrid. Un bilan remarquable pour les Catalans, qui ont remporté onze de leurs douze premières rencontres de championnat et n’ont concédé qu’une seule défaite.

Cette unique contre-performance est intervenue lors du Clasico face au Real Madrid (1-2), mettant fin à une série de neuf victoires consécutives en Liga. Quelques jours auparavant, les Blaugrana avaient également subi une lourde défaite sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des Champions. Deux revers qui avaient momentanément soulevé des interrogations sur la solidité du Barça face aux adversaires les plus redoutables.

Mais les Catalans ont rapidement retrouvé leur efficacité. Après avoir largement dominé le Deportivo Alavés (6-1), ils ont signé un succès important sur le terrain de l’Atlético de Madrid (1-2), juste avant la trêve internationale. Une victoire qui leur a permis de conforter leur fauteuil de leader et de reprendre confiance avant d’aborder une nouvelle période chargée.

Le principal atout du FC Barcelone réside dans son impressionnante puissance offensive. Avec 48 buts inscrits en seulement douze journées, soit une moyenne de quatre réalisations par rencontre, les Blaugrana possèdent de très loin la meilleure attaque de Liga. Une efficacité exceptionnelle qui leur permet régulièrement de faire la différence, même lorsqu’ils rencontrent des difficultés défensives.

À domicile, les chiffres sont tout aussi impressionnants. Les Catalans ont remporté cinq de leurs six premiers matchs de championnat au Spotify Camp Nou, inscrivant 24 buts. Une moyenne de quatre réalisations par rencontre qui illustre leur capacité à imposer un rythme particulièrement élevé devant leur public.

Cette réussite offensive repose notamment sur un Raphinha étincelant depuis le début de la saison. Auteur de 15 buts et trois passes décisives en Liga, l’international brésilien s’impose comme le principal danger de l’attaque barcelonaise. Son efficacité devant le but et sa capacité à se rendre disponible dans les derniers mètres en font un joueur essentiel dans le dispositif d’Hansi Flick.

Mais le Barça ne dépend pas uniquement de son ailier brésilien. Lamine Yamal réalise également un excellent début d’exercice avec dix buts et trois passes décisives en championnat. De son côté, Fermín López totalise sept réalisations et cinq offrandes. Cette diversité offensive rend les Catalans particulièrement difficiles à neutraliser, leurs adversaires devant surveiller plusieurs joueurs capables de faire la différence à tout moment.

Le FC Barcelone présente néanmoins quelques fragilités. Malgré sa première place, le club catalan a déjà encaissé 13 buts en douze journées, dont sept à domicile. Des statistiques qui montrent que son jeu résolument offensif peut parfois laisser des espaces exploitables aux adversaires, notamment lors des transitions rapides.

La situation pourrait d’ailleurs se compliquer en raison de plusieurs absences défensives. Pau Cubarsí, touché à la hanche avec la sélection espagnole, demeure incertain pour cette rencontre. Jules Koundé est également gêné par une blessure à la cheville, tandis qu’Andreas Christensen et Xavi Espart sont annoncés indisponibles. Au milieu, Rodri Hernández manquera également à l’appel, tout comme Roony Bardghji dans le secteur offensif.

Hansi Flick devrait toutefois disposer de suffisamment de solutions pour aligner une équipe particulièrement compétitive. Avec Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López, Lamine Yamal et Raphinha, les Catalans possèdent les qualités nécessaires pour monopoliser le ballon et multiplier les occasions.

Face à Villarreal, l’objectif sera donc double : poursuivre leur série victorieuse en championnat et conserver leur avance sur le Real Madrid. Une nouvelle victoire permettrait aux Blaugrana de confirmer leur statut de favoris pour le titre, tout en préparant dans les meilleures conditions leur prochain rendez-vous européen.

Villarreal : retrouver de la régularité face au leader

Villarreal connaît un début de saison nettement plus compliqué que celui du FC Barcelone. Huitième de Liga avec 15 points après douze journées, le Sous-marin jaune accuse déjà un retard important sur les premières places du classement. Avec quatre victoires, trois matchs nuls et cinq défaites, les joueurs d’Iñigo Pérez peinent à trouver la régularité nécessaire pour se rapprocher des places européennes.

Le club valencien reste néanmoins à seulement trois longueurs du Top 6, ce qui lui permet de conserver l’espoir de retrouver rapidement une position plus conforme à ses ambitions. Mais pour y parvenir, Villarreal devra enchaîner les bons résultats, un exercice qui lui pose problème depuis le début de la saison.

Avant la trêve internationale, les joueurs du Sous-marin jaune ont retrouvé le chemin de la victoire en dominant Getafe (2-0). Un succès important qui leur a permis de se relancer après une période particulièrement délicate, marquée notamment par une défaite à domicile face à l’Espanyol Barcelone (0-1).

Villarreal avait également subi une véritable correction en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (0-6). Une lourde défaite qui a mis en évidence certaines difficultés défensives et les limites de cette équipe lorsqu’elle affronte des adversaires capables d’imposer une pression offensive constante.

Les Valencians ont toutefois montré un meilleur visage lors de leurs derniers déplacements. En Liga, ils restent notamment sur une victoire obtenue sur la pelouse de Valence (1-2), avant d’avoir largement dominé Manacor (0-5) en Coupe du Roi. Des résultats encourageants qui prouvent que Villarreal possède les qualités nécessaires pour se montrer dangereux loin de ses bases.

Sur le plan statistique, le Sous-marin jaune affiche un bilan relativement équilibré avec 17 buts inscrits et 15 encaissés en douze journées. Une différence de buts positive qui contraste avec sa huitième place et témoigne de sa capacité à rivaliser avec plusieurs formations du championnat.

L’efficacité offensive reste néanmoins assez irrégulière. Georges Mikautadze et Pape Gueye sont les meilleurs buteurs de Villarreal en Liga avec trois réalisations chacun. L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais constitue notamment une menace importante grâce à sa mobilité, ses déplacements dans la surface et sa capacité à conclure les actions.

Le club valencien peut également s’appuyer sur plusieurs joueurs offensifs expérimentés. Nicolas Pépé, Ayoze Pérez et Alberto Moleiro disposent des qualités techniques nécessaires pour déséquilibrer une défense adverse. Tajon Buchanan représente également une solution intéressante sur les côtés, notamment grâce à sa vitesse et à ses projections.

Mais Villarreal devra composer avec plusieurs absences importantes pour ce déplacement au Camp Nou. Gerard Moreno, Juan Foyth, Ilias Akhomach et Alassane Diatta sont annoncés forfaits. Des indisponibilités qui réduisent les possibilités de rotation d’Iñigo Pérez, particulièrement dans une période où les rencontres s’enchaînent.

Pour espérer créer la surprise face au FC Barcelone, Villarreal devra avant tout se montrer beaucoup plus solide que lors de sa lourde défaite face au PSG. Les joueurs du Sous-marin jaune ne pourront pas se permettre de laisser autant d’espaces à une attaque catalane qui inscrit en moyenne quatre buts par rencontre en championnat.

Les visiteurs pourraient néanmoins profiter des difficultés défensives du Barça. Avec plusieurs joueurs incertains ou absents dans l’arrière-garde catalane, Villarreal aura probablement des opportunités à exploiter, notamment en contre-attaque. Georges Mikautadze et ses partenaires devront alors faire preuve d’un maximum d’efficacité.

Ce déplacement représente donc un véritable test pour Villarreal. Face au leader du championnat, les Valencians devront réaliser une prestation particulièrement aboutie pour espérer ramener un résultat positif et confirmer leur victoire obtenue contre Getafe avant la trêve.

Les confrontations entre les deux équipes

Les rencontres entre le FC Barcelone et Villarreal ont régulièrement offert du spectacle ces dernières saisons. Si les Catalans possèdent historiquement un avantage important face au Sous-marin jaune, les dernières confrontations ont également montré que les Valencians étaient capables de poser de sérieux problèmes aux Blaugrana.

Sur les 32 dernières oppositions recensées entre les deux formations, le FC Barcelone s’est imposé à 25 reprises, contre seulement trois victoires pour Villarreal et quatre matchs nuls. Une domination qui illustre la supériorité historique du club catalan dans cette confrontation.

Mais Villarreal a régulièrement réussi à surprendre le Barça sur sa pelouse ces dernières années. Le Sous-marin jaune a notamment remporté trois de ses cinq derniers déplacements à Barcelone, une statistique particulièrement encourageante avant cette nouvelle rencontre au Spotify Camp Nou.

En janvier 2024, les Valencians avaient notamment signé un succès spectaculaire sur le terrain barcelonais (3-5), au terme d’une rencontre complètement folle. En mai 2025, ils avaient également réussi à s’imposer en Catalogne (2-3), confirmant leur capacité à faire déjouer les Blaugrana devant leur public.

Ces confrontations ont souvent été marquées par un nombre important de buts. Le style offensif du FC Barcelone, associé à la capacité de Villarreal à exploiter les espaces, favorise régulièrement des rencontres ouvertes et riches en occasions.

Cette tendance pourrait encore se vérifier dimanche. Avec 48 buts inscrits en douze journées, le Barça possède une puissance offensive exceptionnelle, mais ses 13 buts encaissés démontrent également que sa défense n’est pas toujours irréprochable.

Villarreal pourrait donc chercher à reproduire les recettes qui lui ont permis de s’imposer lors de ses précédents déplacements en Catalogne. En restant compact défensivement et en exploitant les transitions rapides, le Sous-marin jaune pourrait parvenir à inquiéter le leader du championnat.

Le rapport de force semble néanmoins plus déséquilibré cette saison. Tandis que Barcelone domine la Liga avec onze victoires en douze rencontres, Villarreal ne pointe qu’à la huitième place et éprouve des difficultés à enchaîner les bons résultats.

Les compositions probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – De Jong, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

La compo probable de Villarreal : Gulasci – Mourino, Costa, Veiga, Romero – Masia, Gueye – Buchanan, Moleiro, Oluwaseyi – Mikautadze.

Les joueurs à suivre

Raphinha (FC Barcelone) : L’international brésilien réalise un début de saison exceptionnel sous les couleurs du FC Barcelone. Auteur de 15 buts et trois passes décisives en onze matchs de Liga, Raphinha est actuellement le meilleur buteur du championnat espagnol et l’un des principaux artisans de la première place occupée par les Blaugrana. Son efficacité devant le but, sa capacité à multiplier les appels et son activité sur l’ensemble du front de l’attaque en font une menace permanente pour les défenses adverses. Face à Villarreal, le Brésilien pourrait notamment profiter des espaces laissés par une équipe qui a déjà encaissé 15 buts en douze journées. Capable de faire la différence aussi bien dans la surface que sur des frappes à distance, il sera une nouvelle fois particulièrement attendu. Sa complémentarité avec Lamine Yamal et Fermín López pourrait également permettre aux Catalans de multiplier les situations dangereuses. Dans une rencontre où Barcelone devrait prendre l’initiative, Raphinha aura une belle occasion d’améliorer ses statistiques et de guider son équipe vers un nouveau succès.

Georges Mikautadze (Villarreal) : L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais pourrait être l’une des principales menaces offensives du Sous-marin jaune lors de ce déplacement au Spotify Camp Nou. Auteur de trois buts et une passe décisive en douze matchs de Liga cette saison, Georges Mikautadze partage la première place du classement des buteurs de son équipe avec Pape Gueye. L’international géorgien possède des qualités particulièrement intéressantes pour affronter une formation comme le FC Barcelone, notamment grâce à sa mobilité, sa vivacité et sa capacité à attaquer les espaces. Face à une défense catalane qui pourrait être remaniée en raison de plusieurs blessures, l’ancien Messin aura probablement des opportunités à exploiter. Villarreal devrait néanmoins disposer de moins de situations offensives que son adversaire, ce qui rendra son efficacité devant le but particulièrement importante. S’il parvient à se montrer réaliste sur les rares occasions du Sous-marin jaune, Mikautadze pourrait permettre aux visiteurs de rester dans la rencontre et de poser des problèmes au leader de Liga.

Notre pronostic pour FC Barcelone – Villarreal

Le FC Barcelone accueille Villarreal avec le statut de grand favori. Leaders du championnat espagnol avec 33 points en douze journées, les Catalans réalisent un début de saison exceptionnel et possèdent trois longueurs d’avance sur le Real Madrid. Face à eux, les Valencians occupent une huitième place décevante et peinent à trouver la régularité nécessaire pour se rapprocher des positions européennes.

La différence de dynamique entre les deux équipes constitue un premier élément important. Avec onze victoires et une seule défaite en Liga, les hommes d’Hansi Flick affichent un bilan impressionnant. Leur unique revers face au Real Madrid n’a d’ailleurs pas perturbé durablement leur progression, puisqu’ils ont rapidement retrouvé le chemin du succès en dominant Alavés puis l’Atlético de Madrid.

Villarreal traverse une période plus contrastée. Malgré sa victoire contre Getafe (2-0) avant la trêve, le Sous-marin jaune reste marqué par plusieurs contre-performances, notamment sa lourde défaite face au Paris Saint-Germain (0-6) en Ligue des Champions. Des difficultés qui pourraient se révéler problématiques face à une formation barcelonaise particulièrement efficace offensivement.

Le principal argument en faveur du Barça réside dans sa puissance de feu. Avec 48 buts inscrits en douze rencontres, les Blaugrana affichent une moyenne exceptionnelle de quatre réalisations par match. Aucun autre club de Liga ne parvient actuellement à suivre ce rythme, ce qui témoigne de la supériorité offensive des Catalans.

Raphinha, Lamine Yamal et Fermín López jouent un rôle essentiel dans cette réussite. À eux trois, ils totalisent déjà 32 buts en championnat. Une efficacité impressionnante qui oblige les défenses adverses à rester constamment vigilantes, tant les dangers peuvent provenir de plusieurs secteurs du terrain.

Le FC Barcelone possède également un avantage important lié au terrain. Au Spotify Camp Nou, les hommes d’Hansi Flick ont remporté cinq de leurs six premières rencontres de Liga, inscrivant 24 buts. Devant leur public, les Catalans devraient donc chercher à imposer rapidement leur rythme pour prendre le contrôle du match.

Villarreal ne se présentera toutefois pas sans arguments. Le Sous-marin jaune a notamment remporté trois de ses cinq derniers déplacements à Barcelone, preuve qu’il peut se montrer particulièrement dangereux face aux Blaugrana. Ces précédents pourraient donner confiance aux hommes d’Iñigo Pérez, malgré leur statut d’outsiders.

La défense catalane constitue également un motif d’espoir pour les visiteurs. Avec 13 buts encaissés depuis le début de la saison, dont sept à domicile, le Barça laisse régulièrement des opportunités à ses adversaires. Les incertitudes entourant Pau Cubarsí et Jules Koundé pourraient encore compliquer la situation défensive des Catalans.

Villarreal dispose de plusieurs joueurs capables de profiter de ces espaces, à commencer par Georges Mikautadze. L’international géorgien pourrait notamment chercher à exploiter les transitions rapides, tandis que Nicolas Pépé et Alberto Moleiro possèdent les qualités techniques nécessaires pour créer des décalages.

Mais le Sous-marin jaune devra également parvenir à contenir les nombreuses offensives barcelonaises. Une tâche qui s’annonce particulièrement difficile au regard de ses 15 buts encaissés en douze journées et de ses récentes difficultés face aux équipes les plus offensives.

Les absences pourraient également jouer un rôle important. Privé de plusieurs éléments, dont Gerard Moreno et Juan Foyth, Villarreal disposera de moins de solutions pour rivaliser avec une équipe barcelonaise qui possède davantage de profondeur d’effectif.

Le calendrier pourrait néanmoins inciter Hansi Flick à gérer certains joueurs. Les Catalans doivent en effet retrouver la Ligue des Champions quelques jours après cette rencontre, ce qui pourrait entraîner quelques ajustements dans le onze de départ. Villarreal sera également concerné par cette échéance européenne.

La première période pourrait donc être particulièrement intéressante. Si Barcelone parvient à imposer rapidement sa domination, les visiteurs pourraient se retrouver en difficulté face à la vitesse et à la précision des attaquants catalans. En revanche, si Villarreal réussit à maintenir le score, il pourrait progressivement prendre confiance et exploiter les espaces laissés par les Blaugrana.

Nous imaginons toutefois une rencontre dans laquelle le FC Barcelone devrait largement dominer la possession et se procurer de nombreuses occasions. La qualité offensive des Catalans pourrait rapidement mettre à mal l’organisation défensive valenciane.

Villarreal semble néanmoins capable de trouver le chemin des filets. Les récentes confrontations entre les deux équipes ont régulièrement été marquées par des buts de part et d’autre, et les fragilités défensives du Barça pourraient permettre aux visiteurs de se créer plusieurs opportunités.

La différence devrait finalement se faire dans les trente derniers mètres. Avec un Raphinha particulièrement inspiré et plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre, Barcelone possède suffisamment de ressources pour prendre le dessus sur son adversaire.

Nous privilégions donc une victoire des Blaugrana au terme d’une rencontre animée, avec plusieurs occasions et des buts des deux côtés. Le leader de Liga devrait néanmoins parvenir à faire respecter la hiérarchie et conserver sa première place au classement.

Les cotes de FC Barcelone – Villarreal

Pari Cote Victoire du FC Barcelone 1,20 Match nul 7,50 Victoire de Villarreal 11,00

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, cotée à 1,20

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du FC Barcelone face à Villarreal. Avec onze succès en douze journées et une attaque impressionnante de 48 buts, les Blaugrana possèdent tous les arguments pour poursuivre leur excellente saison devant leur public.

Malgré leurs difficultés actuelles, les joueurs du Sous-marin jaune pourraient profiter des fragilités défensives catalanes pour trouver le chemin des filets. Mais face à un Raphinha en grande forme et à une attaque barcelonaise particulièrement prolifique, Villarreal risque de manquer de solidité pour espérer ramener un résultat positif du Camp Nou.

Notre score : FC Barcelone 3-1 Villarreal