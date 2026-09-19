Pronostic Atlético Madrid – Real Madrid : un derby qui peut déjà coûter très cher ?

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Liga entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le plus gros choc de ce début de saison en Liga ! L’Atlético Madrid et le Real Madrid s’affrontent ce dimanche (16h15) au Wanda Metropolitano pour le premier derby madrilène de la saison. Respectivement deuxièmes et quatrièmes après six journées, les Merengue et les Colchoneros courent déjà après le FC Barcelone, leader avec six victoires en autant de matchs.

Liga – Atlético Madrid vs Real Madrid

Dimanche 20 septembre 2026 · 16h15 · Wanda Metropolitano

Atlético Madrid : les Colchoneros montent en puissance

Après un début de saison irrégulier, l’Atlético Madrid semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. Les hommes de Diego Simeone restent sur deux démonstrations consécutives en Liga, avec une victoire 3-0 sur la pelouse de la Real Sociedad suivie d’un large succès à domicile contre Osasuna (4-0). Les Colchoneros viennent donc d’inscrire sept buts sans en encaisser un seul en championnat.

Une réaction importante après leur lourde défaite sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-0). Avec quatre victoires, un match nul et une défaite en six journées, l’Atlético compte désormais 13 points et pointe à la quatrième place, à seulement deux longueurs du Real mais déjà cinq du FC Barcelone.

Les Madrilènes ont également montré de belles choses offensivement depuis le début de la saison. Avec 14 buts marqués en six journées, ils possèdent l’une des meilleures attaques du championnat. Alex Baena s’est particulièrement distingué avec trois réalisations, tandis que Giuliano Simeone en compte deux.

Diego Simeone devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes pour ce derby. Julián Álvarez et Pablo Barrios sont annoncés forfaits, tandis qu’Alexander Sørloth a repris l’entraînement et que Koke demeure incertain selon les dernières informations disponibles.

Real Madrid : Mbappé porte déjà les Merengue

De son côté, le Real Madrid réalise un début de championnat presque parfait. Les Merengue ont remporté cinq de leurs six premiers matchs et occupent la deuxième place avec 15 points. Seul le revers concédé sur la pelouse du Betis (1-0) est venu ternir leur bilan.

Depuis cette défaite, les Madrilènes ont parfaitement réagi. Après avoir largement dominé le Rayo Vallecano (4-1), ils sont allés arracher une victoire spectaculaire mardi sur la pelouse d’Elche (2-3). Carlos Espí a délivré les siens dans le temps additionnel alors que le Real avait été sérieusement bousculé.

L’attaque madrilène tourne déjà à plein régime avec 17 buts inscrits en six journées. Kylian Mbappé est évidemment le principal danger : l’international français compte six réalisations en Liga et a déjà été directement impliqué sur neuf buts depuis le début du championnat. Jude Bellingham suit avec trois réalisations.

José Mourinho ne pourra cependant pas compter sur l’intégralité de son effectif. Éder Militão, Ferland Mendy et Rodrygo sont notamment annoncés forfaits pour le déplacement au Metropolitano. Malgré ces absences, le Real dispose d’un effectif suffisamment profond pour présenter un onze particulièrement compétitif.

Les confrontations entre les deux équipes

Si le Real Madrid domine très largement le bilan historique du derby madrilène, les dernières confrontations disputées au Metropolitano racontent une autre histoire. Les Merengue n’y ont plus battu l’Atlético au terme du temps réglementaire depuis 2022.

La saison dernière, les Colchoneros avaient même infligé une véritable correction à leur voisin en s’imposant 5-2 à domicile. Le Real avait ensuite pris sa revanche à deux reprises, d’abord en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (2-1), puis lors du derby retour en Liga au Santiago-Bernabéu (3-2).

Cette affiche est donc devenue particulièrement difficile à lire ces dernières saisons. Si le Real possède globalement davantage de qualités individuelles, l’Atlético sait régulièrement élever son niveau de jeu lorsqu’il reçoit son grand rival.

La dynamique récente des Colchoneros renforce encore cette impression. Avec sept buts inscrits et aucun encaissé lors de leurs deux derniers matchs de Liga, les hommes de Diego Simeone arrivent en confiance. Mais ils devront contenir une attaque madrilène qui a déjà trouvé le chemin des filets à 17 reprises en seulement six journées.

Les compos probables

La compo probable de l’Atlético Madrid : Oblak – Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo – Lee, Koke, Cardoso, Baena – David, Lookman.

Absents : Alvarez, Sörloth, Barrios (blessés).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni – Güler, Bellingham, Vinicius – Mbappé.

Absents : Mendy (blessé), Rodrygo, Militao (reprise).

Les joueurs à suivre

Ademola Lookman (Atlético Madrid) : en l’absence de Julián Álvarez, l’ancien joueur de l’Atalanta devrait prendre encore davantage de responsabilités dans le secteur offensif des Colchoneros. Sa vitesse et sa capacité à provoquer balle au pied pourraient notamment permettre à l’Atlético de faire mal en transition à une défense madrilène privée de Militão.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : difficile de regarder ailleurs côté madrilène. Avec déjà six buts en Liga, l’attaquant français est le meilleur buteur du Real en championnat et son joueur offensif le plus décisif. Il totalise neuf implications directes sur un but en Liga avant cette septième journée.

Les tendances de cotes : le Real Madrid favori du derby

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Atlético (1) ≈ 3,80 ≈ 27-30 % Atlético outsider Match nul (X) ≈ 3,90 ≈ 15-20 % Scénario possible Victoire Real Madrid (2) ≈ 1,75-1,80 ≈ 53-55 % Real favori

Les bookmakers accordent un avantage assez net au Real Madrid. Sur le papier, cet avantage se comprend. Le Real possède la meilleure dynamique comptable avec cinq victoires en six journées et dispose d’une attaque particulièrement prolifique. Les Merengue ont déjà marqué 17 buts, soit près de trois réalisations par rencontre.

Mais la cote d’une victoire madrilène n’est pas suffisamment élevée pour oublier le contexte. L’Atlético vient d’enchaîner deux larges succès en Liga et reste particulièrement difficile à battre dans son stade lors des derbys. Le Real n’a d’ailleurs plus gagné au Metropolitano dans le temps réglementaire depuis 2022.

Nos pronostics pour Atlético Madrid – Real Madrid

Les deux équipes marquent : C’est le pari qui nous semble le plus intéressant pour ce derby. Le Real a inscrit 17 buts en six journées, tandis que l’Atlético en compte déjà 14. Les Merengue restent par ailleurs sur deux rencontres de Liga au cours desquelles ils ont marqué sept buts mais en ont également encaissé trois. Avec Lookman, Baena ou encore Jonathan David, les Colchoneros ont suffisamment d’arguments pour trouver la faille à domicile.

Plus de 2,5 buts dans le match

Les dernières sorties des deux formations invitent également à envisager un derby animé. Les cinq dernières rencontres de l’Atlético toutes compétitions confondues ont dépassé la barre des 2,5 buts, tout comme quatre des cinq dernières du Real. Le 5-2 de la saison dernière au Metropolitano rappelle également que ce derby peut rapidement s’emballer.

Kylian Mbappé buteur

Avec six buts en six journées, le Français réalise un excellent début de saison sur le plan individuel. Dans un match qui devrait offrir des espaces au Real, notamment lorsque l’Atlético tentera de se projeter devant son public, la vitesse de Mbappé pourrait être l’une des principales armes des Merengue.

Score possible

Atlético Madrid 2-2 Real Madrid

Même si le Real part avec un léger avantage sur le papier, difficile d’écarter l’Atlético dans son stade. Les Colchoneros arrivent lancés après leurs succès contre la Real Sociedad (3-0) et Osasuna (4-0), tandis que les Merengue ont montré quelques failles défensives lors de leur victoire à Elche (3-2). La puissance offensive des deux formations pourrait donc prendre le dessus sur les défenses et déboucher sur un derby spectaculaire et indécis.