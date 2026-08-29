Pronostic Real Madrid – Malaga : les Merengue vont-ils poursuivre leur sans-faute ?

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de Liga entre le Real Madrid et Malaga, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Real Madrid a parfaitement débuté sa saison avec deux victoires en autant de matchs, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1-2), puis face à la Real Sociedad (4-1), grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Les Merengue enchaînent ce dimanche (17h) avec la réception de Malaga, de retour en Liga cette saison, et tenteront de poursuivre leur sans-faute devant leur public.

Liga – Real Madrid vs Malaga

Dimanche 30 août 2026 · 17h · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : un début de saison parfait

Difficile de demander beaucoup mieux au Real Madrid pour commencer cette nouvelle saison. Après deux journées de Liga, les Merengue affichent un bilan parfait avec deux victoires et six points au compteur.

Pour leur entrée en lice, les Madrilènes ont dû batailler pour s’imposer sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-1). Une première victoire importante avant une démonstration beaucoup plus convaincante quelques jours plus tard au Santiago-Bernabéu.

Face à la Real Sociedad, le Real Madrid s’est largement imposé (4-1), porté notamment par un Kylian Mbappé étincelant. L’attaquant français a inscrit un triplé et confirmé qu’il était déjà en grande forme en ce début de saison.

Avec six buts inscrits lors de ses deux premières rencontres, le Real semble donc déjà avoir trouvé son rythme offensivement. Face à un promu, les Madrilènes devraient une nouvelle fois monopoliser le ballon et se procurer de nombreuses occasions.

L’objectif est désormais simple : décrocher une troisième victoire consécutive et poursuivre ce début de saison parfait avant la trêve internationale. Devant son public et face à un adversaire largement inférieur sur le papier, le Real Madrid n’aura pas vraiment le droit à l’erreur.

Malaga : un promu face à la montagne madrilène

De retour en Liga cette saison, Malaga savait qu’il allait devoir rapidement se remettre au niveau de l’élite. Et ce déplacement au Santiago-Bernabéu représente déjà l’un des défis les plus difficiles de sa saison.

Le club andalou a toutefois montré des choses intéressantes depuis son retour parmi l’élite. Après une première journée compliquée, Malaga tentera avant tout de rester organisé et de limiter les espaces face à l’armada offensive madrilène.

L’objectif devrait être de faire durer le doute le plus longtemps possible. Face à un Real Madrid qui devrait largement dominer la possession, Malaga aura probablement peu d’opportunités et devra se montrer particulièrement efficace lorsqu’il aura la possibilité de se projeter vers l’avant.

Défensivement, les Andalous devront surtout surveiller Kylian Mbappé, déjà en grande forme. Mais le danger peut venir de partout dans une équipe madrilène qui possède de nombreuses solutions offensives.

Malaga n’aura donc quasiment rien à perdre au Bernabéu. Ramener ne serait-ce qu’un point de Madrid constituerait déjà une énorme performance pour le promu.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Real Madrid et Malaga se retrouvent plusieurs années après leur dernière confrontation en Liga. Les deux formations s’étaient régulièrement affrontées dans l’élite avant la longue absence du club andalou au plus haut niveau.

Sans surprise, le bilan historique penche très largement en faveur du Real Madrid. Les Merengue ont souvent dominé Malaga, particulièrement au Santiago-Bernabéu, où les Andalous ont régulièrement éprouvé de grandes difficultés.

Cette nouvelle confrontation apparaît encore très déséquilibrée sur le papier. D’un côté, un Real Madrid candidat au titre et auteur d’un début de saison parfait. De l’autre, un promu dont l’objectif principal sera avant tout d’assurer son maintien.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella – Silva, Valverde – Güler, Bellingham, Vinicius – Mbappé.

La compo probable de Malaga : Herrero – Puga, Recio, Galilea, Rafita – Merino, Lorenzo – Larrubia, Dotor, Munoz – Chupe.

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (Real Madrid) : Difficile de mettre en avant un autre joueur après sa prestation face à la Real Sociedad. Auteur d’un triplé lors de la large victoire madrilène (4-1), l’attaquant français a parfaitement lancé sa saison et semble déjà en grande forme. Face à une équipe de Malaga qui devrait évoluer assez bas, sa vitesse, ses déplacements et son efficacité devant le but pourraient encore faire de gros dégâts. Il sera logiquement l’une des principales menaces à surveiller.

David Larrubia (Malaga) : Le milieu offensif espagnol pourrait être l’une des principales armes de Malaga pour tenter de créer le danger au Bernabéu. Capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, il possède les qualités techniques nécessaires pour faire des différences et accompagner les transitions. Dans une rencontre où Malaga devrait peu avoir le ballon, son efficacité dans les rares situations offensives du promu pourrait être déterminante.

Les tendances de cotes : le Real Madrid immense favori

Issue Cote indicative Tendance Victoire Real Madrid (1) ≈ 1,10 Real immense favori Match nul (X) ≈ 9,00 Très peu probable Victoire Malaga (2) ≈ 20,00 Énorme outsider

Il n’y a quasiment aucun suspense du côté des bookmakers. Le Real Madrid est très largement favori de cette troisième journée de Liga, sa cote pour une victoire étant extrêmement basse.

Le rapport de force paraît effectivement très déséquilibré. Le Real a remporté ses deux premiers matchs et vient d’inscrire quatre buts à la Real Sociedad, tandis que Malaga retrouve tout juste l’élite. À domicile, tout autre résultat qu’une victoire madrilène constituerait une énorme surprise.

Nos pronostics pour Real Madrid – Malaga

Real Madrid gagne avec au moins deux buts d’écart : La simple victoire madrilène offre logiquement une cote très faible compte tenu de l’écart entre les deux formations. Pour aller chercher davantage de valeur, le handicap peut donc être intéressant. Le Real vient d’inscrire quatre buts face à la Real Sociedad et devrait se procurer de nombreuses occasions face au promu. Une victoire avec plusieurs buts d’écart paraît envisageable.

: La simple victoire madrilène offre logiquement une cote très faible compte tenu de l’écart entre les deux formations. Pour aller chercher davantage de valeur, le handicap peut donc être intéressant. Le Real vient d’inscrire quatre buts face à la Real Sociedad et devrait se procurer de nombreuses occasions face au promu. Une victoire avec plusieurs buts d’écart paraît envisageable. Kylian Mbappé buteur : Auteur d’un triplé face à la Real Sociedad, l’international français aborde cette rencontre en pleine confiance. Face à une équipe de Malaga qui devrait passer une grande partie du match à défendre, Mbappé devrait disposer de plusieurs opportunités pour trouver le chemin des filets. Il apparaît naturellement comme le principal candidat pour marquer côté madrilène.

: Auteur d’un triplé face à la Real Sociedad, l’international français aborde cette rencontre en pleine confiance. Face à une équipe de Malaga qui devrait passer une grande partie du match à défendre, Mbappé devrait disposer de plusieurs opportunités pour trouver le chemin des filets. Il apparaît naturellement comme le principal candidat pour marquer côté madrilène. Plus de 2,5 buts dans le match : Le Real Madrid a déjà inscrit six buts en seulement deux journées et son potentiel offensif pourrait encore faire la différence face à un promu. Si les Merengue débloquent rapidement la rencontre, Malaga pourrait être contraint de laisser davantage d’espaces. Un match avec au moins trois réalisations semble donc cohérent.

Score possible

4-0 pour le Real Madrid : Tout semble réuni pour voir les Merengue poursuivre leur sans-faute. En pleine confiance après deux victoires consécutives et portés par un Kylian Mbappé déjà en grande forme, les Madrilènes devraient largement dominer les débats devant leur public. Malaga tentera probablement de résister en évoluant très bas, mais la différence de qualité pourrait finir par être trop importante. Une troisième victoire nette du Real Madrid semble être le scénario le plus probable.