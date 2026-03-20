Pronostic Real Madrid – Atlético Madrid : un derby qui pourrait coûter cher au Real !

Voici l’analyse complète du choc de la 29e journée de Liga entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est LE choc de cette 29e journée de Liga ! Le Real Madrid et l’Atlético Madrid s’affrontent ce dimanche (21h) au stade Santiago-Bernabéu pour un derby madrilène à fort enjeu. Deuxième du classement, le club merengue reste pleinement engagé dans la lutte pour le titre avec le FC Barcelone, alors que les Colchoneros, troisièmes et relégués à neuf points de leur voisin madrilène, voient leurs espoirs de sacre s’amenuiser.

Liga – Real Madrid vs Atlético Madrid

Dimanche 22 mars 2026 · 21h · Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid : imposer son rythme au Bernabéu

Le Real Madrid aborde ce derby avec une pression positive : rester dans la course au titre et profiter du soutien du Bernabéu. Les Merengue disposent d’un effectif capable de varier les approches : combinaisons rapides dans l’axe, projections sur les ailes, frappes lointaines ou mouvements en pivot.

L’objectif sera de contrôler la possession, mettre en difficulté l’Atlético sur ses transitions et exploiter les moments où les Colchoneros laissent des espaces dans leur bloc défensif. L’expérience des cadres et leur capacité à gérer la tension d’un derby seront des atouts clés pour dominer la rencontre.

Atlético Madrid : contenir et surprendre

Pour l’Atlético, ce déplacement s’annonce périlleux, mais pas impossible. La formation de Diego Simeone reste organisée défensivement et sait produire des transitions rapides dès qu’elle récupère le ballon.

Le défi pour les Colchoneros sera de rester compacts, limiter les initiatives du Real dans l’axe et profiter des coups de pied arrêtés et des contre-attaques pour créer des situations de but. Une concentration maximale sera indispensable face à une équipe merengue capable de se montrer létale dès la moindre erreur.

Les confrontations récentes

Les derbys madrilènes sont souvent serrés et disputés, même si le Real Madrid possède un léger avantage historique.

Sur les 10 dernières rencontres :

Real Madrid : 2 victoires

Atlético Madrid : 3 victoires

Matchs nuls : 5

Le dernier duel au Bernabéu s’était terminé sur une courte victoire du Real (1-2), confirmant que les derbys se jouent sur des détails tactiques et une intensité maximale.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia – Valverde, Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Güler – Mbappé, Vinicius.

Absents : Alaba, Militao, Carreras, Ceballos, Bellingham, Rodrygo (blessés).

Incertain : Courtois (blessé).

La compo probable de l’Atlético Madrid : Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez.

Absents : Oblak, Barriors, Mendoza (blessés).

Incertain : Courtois (blessé).

Les joueurs à suivre

Vinicius Junior (Real Madrid) : Côté Real Madrid, difficile de ne pas mettre en avant Vinicius Junior. Déjà décisif dans les grands rendez-vous, l’ailier brésilien arrive en pleine confiance après son doublé inscrit face à Manchester City. Par sa vitesse, sa capacité à éliminer et son impact dans les un-contre-un, il sera l’un des principaux dangers pour la défense des Colchoneros.

Julian Alvarez (Atlético Madrid) : Du côté de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez s’impose comme l’homme en forme. L’attaquant argentin reste sur une excellente dynamique avec 3 buts et 2 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs. Très juste dans ses déplacements, capable de faire des différences dans les petits espaces comme de finir les actions, il pourrait bien être l’un des atouts majeurs des siens dans ce derby.

Les tendances de cotes : le Real Madrid favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Real Madrid 1,75 Unibet favori Match nul 3,55 Unibet équilibré Victoire Atlético 4,50 Unibet outsider

Probabilités implicites approximatives :

Real Madrid : 57 %

Match nul : 28 %

Atlético Madrid : 22 %

Le Real Madrid reste logiquement favori grâce au facteur domicile et à la qualité de son effectif, mais l’Atlético pourrait créer la surprise grâce à sa solidité défensive et sa capacité à punir en contre.

Notre pronostic pour Real Madrid – Atlético Madrid

Victoire du Real Madrid : le club merengue devrait s’imposer grâce à sa maîtrise technique et l’expérience de ses cadres.

: le club merengue devrait s’imposer grâce à sa maîtrise technique et l’expérience de ses cadres. Moins de 4,5 buts dans le match : le Real va contrôler, mais l’Atlético peut limiter les occasions, ce qui devrait donner un match serré.

Scores possibles :