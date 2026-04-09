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Pronostic Real Madrid – Gérone : la victoire ou le limogeage pour Arbeloa ?

Par Fabien Chorlet - 9 Avr 2026, 06:30
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Alvaro Arbeloa

Voici l’analyse complète du match de la 31e journée de Liga entre le Real Madrid et Gérone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Battu le week-end dernier en Liga par Majorque (2-1) et dominé ce mardi en quart de finale aller de Ligue des Champions par le Bayern Munich (1-2), le Real Madrid est en train de tout perdre cette saison, se dirigeant vers une nouvelle saison blanche. Désormais à sept points du FC Barcelone, leader, les Merengue semblent décrochés dans la course au titre en Liga au moment d’affronter ce vendredi (21h) Gérone, en match d’ouverture de la 31e journée de championnat.

Liga – Real Madrid vs Gérone
Vendredi 10 avril 2026 · 21h · Santiago-Bernabéu

Real Madrid : réagir après deux revers consécutifs

Après une série de résultats décevants, le Real Madrid a besoin de retrouver des certitudes, surtout devant son public. Les Merengue restent très performants au Bernabéu, où ils imposent un rythme élevé et créent de nombreuses occasions.

Madrid cherchera à contrôler la possession dès les premières minutes et à exploiter ses transitions rapides pour surprendre la défense catalane. L’efficacité dans le dernier geste sera essentielle, car Gérone peut se montrer solide lorsqu’elle est bien organisée derrière. La pression européenne et la frustration des derniers résultats pourraient également pousser les joueurs à produire un match intense.

Gérone : un déplacement délicat mais une équipe organisée

Gérone se déplace avec le statut d’outsider et sait qu’une performance solide peut lui permettre de surprendre. Les Catalans chercheront à rester compacts en défense et à exploiter les contres dès que possible.

L’équipe devra limiter les espaces dans l’axe et rester disciplinée tactiquement pour résister aux offensives madrilènes. Historiquement, Gérone a parfois montré qu’elle pouvait gêner le Real à domicile, mais la pression et le collectif des Merengue restent un obstacle majeur.

Les confrontations récentes

Les derniers face‑à‑face entre Real Madrid et Gérone tournent souvent en faveur du club madrilène.

Sur les 10 dernières confrontations :

  • Real Madrid : 6 victoires
  • Gérone : 2 victoires
  • Matchs nuls : 2

Gérone a réussi à créer quelques surprises, mais le Real Madrid domine globalement les statistiques, surtout à domicile.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Lunin – Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Valverde, Pitarch, Güler – Mbappé, Vinicius Jr.

La compo probable de Gérone : Gazzaniga – Martinez, Reis, Frances, Moreno – Witsel, Beltran – Tsygankov, Ounahi, Martin – Ruiz.

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (Real Madrid) : L’attaquant français est déterminant dans le secteur offensif du Real Madrid. Capable de faire la différence à tout moment grâce à sa vitesse, sa qualité de finition et sa capacité à attirer les défenseurs, Mbappé sera un élément clé pour débloquer la rencontre et remettre les Merengue sur la voie d’une victoire convaincante.

Azzedine Ounahi (Gérone) : Milieu créatif et moteur du jeu catalan, Ounahi est souvent au cœur des transitions offensives de Gérone. Sa capacité à distribuer et à participer à la construction des attaques, tout en offrant une présence importante dans l’entrejeu, peut poser des problèmes au bloc madrilène, surtout si Gérone parvient à contenir les Merengue dans les premières minutes.

Les tendances de cotes

RésultatCote actuelleBookmakerTendance
Victoire Real Madrid1,28Unibetfavori net
Match nul5,80Unibetscénario possible
Victoire Gérone8,00Unibetoutsider long

Probabilités implicites approximatives :

  • Real Madrid : 67 %
  • Match nul : 17 %
  • Gérone : 13 %

Les cotes confirment que le Real Madrid est fortement attendu pour dominer cette rencontre, tandis que Gérone devra réaliser un exploit pour espérer ramener un résultat positif du Santiago Bernabéu.

Les pronostics de ChatGPT pour Real Madrid – Gérone

Victoire du Real Madrid : Malgré une période récente délicate, le Real reste largement favori à domicile. Madrid devrait dominer la possession, se créer de nombreuses occasions et imposer son rythme face à une équipe de Gérone disciplinée mais moins forte collectivement.

Moins de 3,5 buts dans le match : Gérone pourrait rester compacte et limiter les espaces, ce qui rend un score très élevé peu probable. Le Real marquera probablement sur des actions bien construites, mais la rencontre devrait rester relativement contrôlée.

Score possible

2‑0 pour le Real Madrid : Le Real Madrid devrait s’imposer en dominant la possession et en profitant de ses occasions, tout en restant solide défensivement pour empêcher Gérone de marquer. Ce score reflète une victoire logique, maîtrisée mais sans excès offensif.

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