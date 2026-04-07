Ligue des Champions : le Real perd à Madrid contre le Bayern, Arsenal s’impose au Sporting

Battu par le Bayern Munich au Bernabeu (1-2), en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid devra créer l’exploit la semaine prochaine en Allemagne.

Au Bernabeu, le Bayern Munich a fait un grand pas vers le dernier carré en s’imposant face au Real Madrid (2-1)) au terme d’une partie de haute volée.

Le festival d’Olise au Bernabeu

Suite à une perte de balle de Vinicius, Luis Diaz est d’abord venu battre Lunin du plat du pied (0-1, 41e). En tout début de seconde période, Harry Kane (0-2, 46e) est venu doubler la mise sur un service de ce diable de Michael Olise, qui a fait un festival sur son couloir gauche pendant toute la rencontre. Groggy mais tout de même dangereux, le Real Madrid se procurait des occasions et était justement récompensé.

Le Real Madrid peut encore y croire

Suite à un centre d’Alexander-Arnold, Mbappé réduisait le score au second poteau (1-2, 73e). La fin de match était animée mais les Merengue ne parvenaient pas à recoller. Avec le visage affiché, l’espoir reste permis au retour en Bavière. Dans l’autre quart de finale de la soirée, Kai Havertz (90e) a permis à Arsenal de s’imposer face au Sporting à Lisbonne (0-1).

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL KAI HAVERTZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KAI HAVERTZ HAS WON IT FOR ARSENAL IN MINUTE 91 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THIS IS ARSENAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



1:0 ARSENAL



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Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)