Ligue des Champions : le Real perd à Madrid contre le Bayern, Arsenal s’impose au Sporting

Battu par le Bayern Munich au Bernabeu (1-2), en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid devra créer l’exploit la semaine prochaine en Allemagne.
Au Bernabeu, le Bayern Munich a fait un grand pas vers le dernier carré en s’imposant face au Real Madrid (2-1)) au terme d’une partie de haute volée.
Le festival d’Olise au Bernabeu
Suite à une perte de balle de Vinicius, Luis Diaz est d’abord venu battre Lunin du plat du pied (0-1, 41e). En tout début de seconde période, Harry Kane (0-2, 46e) est venu doubler la mise sur un service de ce diable de Michael Olise, qui a fait un festival sur son couloir gauche pendant toute la rencontre. Groggy mais tout de même dangereux, le Real Madrid se procurait des occasions et était justement récompensé.
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Le Real Madrid peut encore y croire
Suite à un centre d’Alexander-Arnold, Mbappé réduisait le score au second poteau (1-2, 73e). La fin de match était animée mais les Merengue ne parvenaient pas à recoller. Avec le visage affiché, l’espoir reste permis au retour en Bavière. Dans l’autre quart de finale de la soirée, Kai Havertz (90e) a permis à Arsenal de s’imposer face au Sporting à Lisbonne (0-1).
Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)