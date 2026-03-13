Pronostic Real Madrid – Elche : après City, les Merengue peuvent-ils rattraper le Barça ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du match de la 28e journée de Liga entre le Real Madrid et Elche, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

En difficultés ces dernières semaines, le Real Madrid a frappé un grand coup cette semaine en dominant Manchester City (3-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, rappelant qu’il n’était pas un club comme les autres. Les Merengue, deuxièmes de Liga derrière le FC Barcelone, vont maintenant tenter de confirmer en championnat à l’occasion de la réception ce samedi (21h) d’Elche, 17e et premier non-relégable.

Samedi 14 mars 2026 · 21h · Santiago-Bernabeu

Real Madrid : profiter de l’effet Bernabéu

Le Real Madrid revient avec un moral retrouvé et une confiance accrue après son succès européen. L’objectif est désormais de renouer avec la régularité en championnat et de rester au contact du FC Barcelone.

Les Madrilènes disposent d’un effectif riche, capable de varier les styles de jeu : combinaisons rapides, attaques sur les ailes ou frappes lointaines. À domicile, le club espagnol cherchera à imposer son rythme dès le coup d’envoi et à contrôler le match, tout en évitant de se découvrir derrière contre une équipe qui peut surprendre.

L’expérience des cadres et leur capacité à gérer la pression sera un atout clé face à une formation inférieure mais motivée.

Elche : résister et surprendre

Elche aborde ce déplacement avec la mission de protéger sa cage et grappiller des points pour le maintien. Malgré un effectif moins étoffé, le club valencien peut compter sur quelques individualités capables de créer le danger sur contre-attaques rapides ou coups de pied arrêtés.

Le défi sera de tenir face à une équipe du Real Madrid qui domine techniquement et tactiquement. La discipline défensive et la concentration seront primordiales pour ne pas céder trop vite, mais le potentiel offensif limité de l’équipe reste un handicap majeur.

Les confrontations récentes

Le Real Madrid domine largement ses confrontations directes contre Elche.

Sur les 10 dernières rencontres :

Real Madrid : 6 victoires

Elche : 0 victoire

Matchs nuls : 4

Même si Elche a parfois accroché le Real, et notamment lors du match aller (2-2), la tendance historique montre que le Bernabéu est presque toujours un terrain favorable pour les Merengue.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy – Tchouaméni, Valverde, Pitarch – Güler – Diaz, Vinicius.

Absents : Alaba, Militao, Carreras, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé (blessés).

La compo probable d’Elche : Dituro – Chust, Affengruber, Pétrot – Sangaré, Aguado, Febas, Valera – Diangana – Rodriguez, Mir.

Absents : Fort (blessé).

Incertain : Donald (blessé).

Les joueurs à suivre

Federico Valverde (Real Madrid) : Le milieu uruguayen traverse une période exceptionnelle et reste sur un triplé improbable contre Manchester City en Ligue des Champions. Sa capacité à percer les lignes, combiner puissance et technique, et à marquer dans les moments clés pourrait être déterminante pour déverrouiller la défense d’Elche.

André Silva (Elche) : L’attaquant portugais est en grande forme et a inscrit trois des cinq derniers buts d’Elche. Sa finition clinique et son sens du placement en font le principal danger offensif pour le Real Madrid, capable de profiter de la moindre erreur défensive pour trouver le chemin des filets.

Les tendances de cotes : Real Madrid logiquement favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Elche 9,30 Unibet outsider Match nul 6,15 Betclic alternative crédible Victoire Real Madrid 1,25 Unibet favori

Probabilités implicites approximatives :

Elche : 11 %

Match nul : 16 %

Real Madrid : 73 %

Les bookmakers donnent un avantage très net au Real Madrid à domicile. Le Bernabéu reste un terrain où les Merengue dominent régulièrement, et leur effectif supérieur combiné à l’expérience européenne en fait de loin les favoris pour cette rencontre.

Notre pronostic pour Real Madrid – Elche

Victoire du Real Madrid : Madrid devrait s’imposer sans trop de difficultés, profitant de sa maîtrise technique et de son expérience.

: Madrid devrait s’imposer sans trop de difficultés, profitant de sa maîtrise technique et de son expérience. Moins de 4,5 buts dans le match : l’équipe locale pourrait contrôler la rencontre tout en restant efficace, mais sans nécessairement se livrer totalement offensivement.

Scores possibles