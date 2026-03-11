Ligue des champions : le Real Madrid explose Manchester City, Kylian Mbappé hors de lui ! (vidéo)

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le Real Madrid a frappé très fort en Ligue des champions en s’imposant largement face à Manchester City (3-0). Une démonstration de force portée par un immense Federico Valverde, auteur d’un triplé retentissant.

Mais si la performance de l’Uruguayen a marqué les esprits, un autre moment a particulièrement fait réagir les supporters : la réaction totalement déchaînée de Kylian Mbappé en tribunes.

Valverde en mode héros, le Bernabéu en fusion

Dans une ambiance électrique au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Intenable dans l’entrejeu et chirurgical dans la surface, Federico Valverde a livré une prestation majuscule, inscrivant trois buts qui ont littéralement fait exploser le stade.

Son troisième but, inscrit juste avant la pause, a définitivement assommé les Cityzens. Une frappe limpide, symbole d’une soirée parfaite pour les Merengue, qui prennent une option très sérieuse sur la qualification.

Mbappé aux anges en tribunes

Blessé et donc forfait pour cette rencontre européenne, Kylian Mbappé avait tenu à être présent pour soutenir ses partenaires. Installé en tribunes aux côtés de David Alaba, le capitaine de l’équipe de France n’a pas caché son enthousiasme.

Les caméras de Canal+ ont capturé des images devenues virales : au moment du troisième but de Valverde, Mbappé s’est levé d’un bond, criant, gesticulant et célébrant comme s’il était sur la pelouse. Une scène qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Cette réaction traduit l’implication totale du Français, très concerné malgré son absence. Elle témoigne aussi de la cohésion retrouvée dans le vestiaire madrilène, dans un moment clé de la saison.

Un message fort envoyé à l’Europe

Avec ce succès net face à l’un des favoris de la compétition, le Real Madrid confirme son statut de prétendant sérieux au titre.

En attendant le match retour, les supporters merengue peuvent savourer cette soirée parfaite… et espérer le retour rapide de Mbappé sur les terrains. Car si le Français affiche déjà une telle passion depuis les tribunes, nul doute qu’il aura envie de briller lui aussi lors des prochains rendez-vous décisifs.