À LA UNE DU 27 AVR 2026
[18:01]ASSE : Guillou se paye les Verts après Troyes et fait une Thauvin (RC Lens)
[17:34]OM : le cas Beye déjà réglé par le nouveau directeur sportif ?
[17:09]PSG : 218 M€ et 142 buts, l’attaque terrifiante du Bayern
[16:45]Real Madrid : l’annonce forte de Mbappé qui concerne le FC Barcelone
[16:27]FC Nantes : Waldemar Kita répond à Luis Castro !
[15:53]OM : un joueur de l’ASSE s’invite dans la polémique Wahi
[15:33]FC Barcelone Mercato : nouveau coup dur pour le PSG dans le dossier Alvarez
[15:20]OM : Elye Wahi (OGC Nice) chambre l’OM sur les réseaux et se moquent des supporters…
[15:00]ASSE : Les prédictions pour la montée en Ligue 1 ne sont pas bonnes pour les verts !
[14:40]OM : De Zerbi (Tottenham) s’active déjà pour un départ acté à Marseille !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : 218 M€ et 142 buts, l’attaque terrifiante du Bayern

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 17:09
💬 Commenter
Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz se félicitant après une victoire du Bayern Munich.

Adversaire du PSG demain soir en demi-finale de la Champions League, le Bayern Munich possède une attaque redoutable, qui lui a coûté cher (218 M€) mais qui marque énormément (142 contributions à un but).

Demain, il y aura une explication au sommet au Parc des Princes entre les deux meilleures équipes européennes de la saison. Ce sont les grands favoris de la Champions League, le PSG – tenant du titre – et le Bayern Munich, qui se retrouvent, après une première confrontation ayant tourné à l’avantage des Bavarois (2-1) à l’automne. Le vainqueur de ce duel prendra une option sur le titre tant ils sont tous deux impressionnants dans tous les compartiments du jeu. Notamment au niveau offensif. Car si le PSG a de quoi faire avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola et tous les autres, le Bayern n’a pas à rougir, bien au contraire !

Diaz, Kane et Olise impliqués sur 142 buts sur 167

Le compte X de Canal+ Foot a d’ailleurs publié une statistique impressionnante : cette saison, Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olise sont impliqués sur 142 buts, que ce soit en étant à la conclusion ou à la dernière passe ! Plus fort encore : cela représente 85% des réalisations du Bayern Munich, qui a frappé à 167 reprises toutes compétitions confondues ! Une véritable machine de guerre assemblée à coups de millions par le club bavarois puisqu’elle lui a coûté 218 M€ (95 M€ pour Harry Kane, 70 M€ pour Luis Diaz et 53 M€ pour Michael Olise). La preuve que le Bayern peut également rivaliser avec le club du Qatar au niveau de la puissance financière…

Si cette demi-finale explosive mettra en scène deux trios offensifs surpuissants, ce sont surtout les défenses qui feront la différence. Si celle du PSG parvient à museler Diaz, Kane et Olise, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire à l’automne puisque le Colombien avait inscrit un doublé avant d’être expulsé, le club de la capitale aura fait un grand pas vers la qualification !

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSGLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG