Adversaire du PSG demain soir en demi-finale de la Champions League, le Bayern Munich possède une attaque redoutable, qui lui a coûté cher (218 M€) mais qui marque énormément (142 contributions à un but).

Demain, il y aura une explication au sommet au Parc des Princes entre les deux meilleures équipes européennes de la saison. Ce sont les grands favoris de la Champions League, le PSG – tenant du titre – et le Bayern Munich, qui se retrouvent, après une première confrontation ayant tourné à l’avantage des Bavarois (2-1) à l’automne. Le vainqueur de ce duel prendra une option sur le titre tant ils sont tous deux impressionnants dans tous les compartiments du jeu. Notamment au niveau offensif. Car si le PSG a de quoi faire avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola et tous les autres, le Bayern n’a pas à rougir, bien au contraire !

Diaz, Kane et Olise impliqués sur 142 buts sur 167

Le compte X de Canal+ Foot a d’ailleurs publié une statistique impressionnante : cette saison, Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olise sont impliqués sur 142 buts, que ce soit en étant à la conclusion ou à la dernière passe ! Plus fort encore : cela représente 85% des réalisations du Bayern Munich, qui a frappé à 167 reprises toutes compétitions confondues ! Une véritable machine de guerre assemblée à coups de millions par le club bavarois puisqu’elle lui a coûté 218 M€ (95 M€ pour Harry Kane, 70 M€ pour Luis Diaz et 53 M€ pour Michael Olise). La preuve que le Bayern peut également rivaliser avec le club du Qatar au niveau de la puissance financière…

Si cette demi-finale explosive mettra en scène deux trios offensifs surpuissants, ce sont surtout les défenses qui feront la différence. Si celle du PSG parvient à museler Diaz, Kane et Olise, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire à l’automne puisque le Colombien avait inscrit un doublé avant d’être expulsé, le club de la capitale aura fait un grand pas vers la qualification !

Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olise sont impliqués sur 142 des 167 buts marqués par le Bayern Munich cette saison 🤯



La menace numéro 1 face au PSG, ce mardi à 21H sur CANAL+FOOT 🔥#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/wt4c567b1p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League