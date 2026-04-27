PSG : Guardiola prêt à doubler Paris pour une pépite française à 80 M€ ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes… mais certaines batailles ont déjà დაიწყო en coulisses. Et celle pour Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi pourrait bien tourner à l’avantage de Pep Guardiola et de Manchester City, au détriment du Paris Saint-Germain.

Guardiola sous le charme

Selon les informations de Sky Sport, le technicien catalan suit de très près le profil du jeune attaquant français. En interne, son nom circule avec insistance : vitesse, explosivité, qualité technique… Kroupi coche toutes les cases du jeu prôné par Guardiola.

Mieux encore, les premiers contacts en coulisses ont déjà été amorcés. L’agent du joueur aurait rencontré Hugo Viana, directeur sportif des Cityzens, visiblement conquis par la capacité du joueur à faire des différences balle au pied, notamment dans les phases en mouvement. Un profil moderne, parfaitement calibré pour le football ultra-dynamique de Manchester City.

Bournemouth ferme la porte… pour l’instant

Du côté de AFC Bournemouth, pas question de brader sa pépite. Le club anglais se montre inflexible et aurait fixé un prix de départ à 80 millions d’euros. Un montant qui témoigne de la valeur grandissante du joueur sur le marché européen.

Pour l’heure, aucun contact officiel n’a été établi entre les clubs. Mais en coulisses, tout indique que Manchester City prépare le terrain, prêt à passer à l’offensive au moment opportun — notamment si des départs viennent libérer de l’espace dans le secteur offensif.

Le PSG déjà dépassé ?

C’est là que le dossier devient brûlant. Car le Paris Saint-Germain suit également le joueur de près. Mais face à la réactivité et à la puissance de frappe de Manchester City, le club parisien pourrait se faire devancer.

La clé ? La position de Luis Enrique. L’entraîneur parisien devra trancher rapidement : accélérer sur ce dossier ou risquer de voir filer un talent générationnel vers l’Angleterre.

Un futur crack européen ?

Eli Junior Kroupi a tout du futur grand. Sa progression fulgurante et son profil complet en font un candidat crédible pour s’imposer parmi les meilleurs attaquants européens dans les années à venir.

Reste à savoir où il explosera réellement : sous le maillot skyblue de Manchester City… ou dans la capitale française.