PSG : Pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant le Bayern Munich !

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À la veille du choc face au FC Bayern Munich, le Paris Saint-Germain reçoit une série de signaux ultra positifs. De quoi aborder cette demi-finale de Ligue des champions avec un maximum de sérénité.

Des cadres bien présents à l’entraînement

C’était l’inquiétude des dernières heures… elle est désormais levée.

Vitinha, Nuno Mendes et Fabian Ruiz ont tous participé à l’entraînement collectif ce matin.

Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui récupère ainsi des éléments clés à l’approche d’un match capital.

Seul Ndjantou manquait à l’appel, sans réelle inquiétude pour l’équilibre global du groupe.

Hakimi rassure tout le monde

Autre point de tension : Achraf Hakimi.

Sorti prématurément face à Angers après une gêne en première période, le latéral marocain a finalement bien participé à la séance au Campus PSG. Un retour qui tombe à point nommé, tant son rôle sera crucial face aux Bavarois.

Un groupe presque au complet pour le choc

Avec ces retours, le PSG peut aborder cette demi-finale avec un effectif quasiment au complet. Une situation idéale dans un rendez-vous de cette ampleur.

Présents lors de la séance, Nasser al-Khelaifi et Luis Campos ont pu constater l’état de forme du groupe… et repartir avec le sourire.

Tous les feux sont au vert

Dans un match où chaque détail compte, ces bonnes nouvelles pourraient faire la différence.

Le PSG arrive lancé, avec ses cadres disponibles et un effectif prêt à répondre présent dans un Parc des Princes qui s’annonce bouillant.

Une occasion en or

Face au FC Bayern Munich, Paris joue gros. Mais avec un groupe au complet et en confiance, les Parisiens ont toutes les cartes en main pour frapper fort dès l’aller.

Une chose est sûre :

Luis Enrique n’aurait pas pu rêver meilleur scénario avant ce choc européen